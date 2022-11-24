УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине - Politico

24 ноября 2022, 09:31

Такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.

Владимир Путин, российские военные
Путин может применить химическое оружие в Украине / сайт Кремля, Минобороны РФ

Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, информированных в вопросе.

По данным издания, США не имеют разведданных о неизбежности подобной атаки. Но некоторые американские чиновники считают, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии.

По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.

Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химикаты могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.

Ядерный шантаж со стороны РФ

В последнее время глава Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

К слову, по словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Больше новостей о ядерной угрозе со стороны РФ:

война в Украине ядерное оружие Владимир Путин химическое оружие война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:56

РФ может попытаться переиграть Лиманскую операцию - Арестович

09:46

"Этот бомбовый террор должен немедленно прекратиться": Шольц призвал РФ сесть за стол переговоров

09:31

В США опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине - Politico

08:11

В Киеве 70% жителей без света, водоснабжение восстановлено на левом берегу - Кличко

07:23

Ракетные удары по Украине не должны остаться безнаказанными - Макрон

Реклама
06:33

"Ждем в первой половине дня": Зеленский рассказал, когда в Киеве восстановят электроснабжение

01:31

Хрупкая красота: Даша Астафьева оголила плечи в чувственной фотосессии

00:04

Почти как Мадонна: 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз снялась в облегающем боди и ботфортах

23 ноября, среда
22:43

Не стала молчать: София Ротару отреагировала на ракетный удар по Украине

21:05

Меган Маркл раскрыла свое смешное детское прозвище

20:11

Жена Остапчука засветила своего нового партнера: "Кайфанула от души"

19:45

Почему Россия никак не поймет, что Украина - это не Сириямнение

19:41

"Еще чего, не ваше дело": Лавров нахамил журналисту и устроил истерику из-за фотографииВидео

18:52

Ракетный удар по Украине: появились новые данные о массовых жертвах российской атакиВидео

18:49

В Сети появились редкие фото с первой свадьбы Сергея ПритулыВидео

18:16

Зеленский разнес Россию за массовый ракетный удар по УкраинеВидео

17:47

Известная голливудская актриса включила воздушную тревогу на концерте в Нью-ЙоркеВидео

17:46

Полный блэкаут в Украине: в Кабмине сделали важное заявлениеВидео

17:29

Оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету: Кличко рассказал, сколько удалось сбитьВидео

16:40

"Если Киев падет, Россия атакует Польшу": Моравецкий призвал помочь Украине победить РФВидео

Реклама
16:33

Энергоблоки украинских АЭС экстренно отключают после ракетных ударов РФВидео

16:10

"Более 50% без света: Молдова пострадала из-за ракетного обстрела Украины

16:10

Украину накроет сильнейший снежный шторм: синоптики предупредили об атаке "ледяной бури"Видео

16:03

"Уничтожить чудовище": Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ УкраиныВидео

15:30

Весь Киев остался без водоснабжения: жителей города призвали запастись водой

15:22

Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - раненыВидео

15:20

Людей выносят на руках: под Киевом российская ракета влетела в многоэтажный дом, много жертвВидео

15:05

Вера Брежнева ответила Константину Меладзе на его любовное признание

14:49

Ракетный удар РФ: в Украине на сутки ввели экстренные отключения электроэнергииВидео

14:26

Профессиональный "костяк" армии РФ уничтожен: раскрыт основной план ВСУВидео

14:10

В Киеве звучат сильные взрывы: половина столицы осталась без воды и светаВидео

14:00

Вся Украина "красная" из-за ракетной угрозы - что известно на данный момент

13:42

Попал на войну прямо из колонии: ВСУ ликвидировали наркоторговца из России

13:30

РФ поплатилась за ракетные обстрелы: ЕП признал Россию государством – спонсором терроризмаВидео

13:29

Долгожданные танки от Запада для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТОВидео

13:02

Какая часть курицы самая вредная и почему ее не в коем случае нельзя есть

13:00

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецы пойдут на свидание, а Девы – кушать

12:55

"Трясется пол": в Крыму прогремела серия мощных взрывовВидео

12:47

В Украине "зажмурился" кандидат в депутаты из РФ

12:27

Россия, похоже, осталась без дронов-камикадзе из Ирана – разведка БританииВидео

Реклама
12:22

РФ готовит теракты в Беларуси и Белгороде: у Зеленского назвали цель оккупантовВидео

12:21

Римма Зюбина заступилась за Богдана Ступку из-за его съемки в запрещенном антиукраинском фильмеВидео

12:12

"Это никакая не церковь": в ВР собрались запретить деятельность МП на территории УкраиныВидео

11:52

ВСУ перехватили инициативу и пошли вперед на Луганщине: Гайдай назвал направленияВидео

11:50

"Худшая зима со времен Второй мировой войны": Кличко предупредил о риске эвакуации части жителей КиеваВидео

11:45

Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

11:32

Миллионы наличкой, граждане РФ и пророссийская литература: что нашли в Киево-Печерской ЛавреВидео

11:28

Россия готовит массированный ракетный удар по Украине - ISWВидео

11:09

Избивали, чтобы не мог выступать за Украину: в Херсоне оккупанты пытали призера ОлимпиадыВидео

11:06

Будет ли в Украине тотальный блэкаут: Александр Харченко - о последствиях обстрелов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять