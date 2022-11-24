В США опасаются, что Россия может применить химическое оружие в Украине - Politico

Путин может применить химическое оружие в Украине / сайт Кремля, Минобороны РФ

Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть источников, информированных в вопросе.

По данным издания, США не имеют разведданных о неизбежности подобной атаки. Но некоторые американские чиновники считают, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии.

По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.

Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химикаты могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.

Ядерный шантаж со стороны РФ

В последнее время глава Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

К слову, по словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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