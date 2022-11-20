Начнутся удары по российским АЭС: эксперт спрогнозировал последствия применения ядерного оружия РФ

Олег Соскин / Главред

Если Вооруженные силы Украины зайдут в аннексированный Крым, Россия может применить тактическое ядерное оружие, но последствия будут непредсказуемыми. Об этом в интервью Главреду сказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

"Россия уже ничего не может. Ведь от границы Сумской области до российского города Курчатова, где расположена одна из российских атомных станций, достанет HIMARS. Химическое и биологическое оружие Россия не сможет применить. Единственное, что она может применить – тактическое ядерное оружие. Но тогда будет нанесен удар по Курской атомной станции, где шесть действующих и выведенных реакторов. И это будет похлеще любой ядерной бомбы. Будет удар и по Воронежской атомной станции, и по Смоленской, и по АЭС Беларуси. Ведь Украине терять уже будет нечего", - сказал он.

Соскин прогнозирует, что война в полный рост идет на территорию России и Беларуси.

"А если так случится, то война распространится на весь Евразийский континент", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, какой регион ВСУ будет легче освободить - Крым или Донбасс.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины вряд ли закончится весной следующего года. При этом он смог назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией. Но это точно произойдет, уверен Ермак.

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