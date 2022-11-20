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Какой регион ВСУ будет легче освободить - Крым или Донбасс: прогноз Жданова

20 ноября 2022, 01:35

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на сегодняшний день будет легче освободить Вооруженным силам Украины Крым, нежели Донбасс

ВСУ, Жданов
Олег Жданов пояснил, почему ВСУ будет проще освободить Крым/ коллаж фото УНИАН

Солдатам и офицерам ВСУ гораздо легче будет освободить Крым, нежели Донбасс. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Я думаю, что Крым. [...] На сегодняшний день Крым уже полуостров, это уже не проходной двор. Потому что железнодорожная часть Крымского моста не работает, а автомобильная часть не пропускает грузовики. Так что паромами много не навозишься. И концентрация войск в Крыму сегодня минимальна со стороны РФ", — отметил специалист.

Кроме того, как говорит Жданов, в херсонских степях оккупантам крайне тяжело будет держать оборону.

"Мы сегодня наносим огневое поражение. Есть уже данные, что основные силы РФ отодвигает от Днепра на 15−20 км. Это вполне может способствовать тому, что мы можем нанести удар, контрудар как минимум с двух направлений — от Запорожья и от Херсона. И таким образом мы выходим на перешеек", — сказал эксперт.

Жданов полагает, что у украинской армии есть все шансы быстро занять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонщине.

"И дальше двигаться на Бердянск и Мариуполь, вдоль Азовского побережья. Такой вариант — да. Возможно, с заходом в Крым. Потому что плотность российких войск на Черноморском и Азовском побережьях морей Украины малая", ‒ подытожил он.

Армия Украины освободила Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон.

В городе, который 8 месяцев находился под оккупацией России, появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали украинских военных.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон. Первыми в город зашли спецподразделения ВСУ. Как подчеркнул глава государства, Украина продолжит возвращать свои территории.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не пойдет на заморозку войны после освобождения Херсона. ВСУ будут продолжать освобождать свои земли от российских оккупантов.

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