К концу ноября ВСУ освободят левобережье Херсонщины и ворвутся в Крым – Олег Соскин

До конца ноября наши войска должны взять Джанкой и Евпаторию, считает Олег Соскин / Коллаж Reuters, УНИАН, Главред, Telegram

Вооруженные силы Украины освободили Херсон и правобережье Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Херсон сразу после освобождения, назвал это событие "переломным моментом" в войне.

Российские войска при этом отошли на левый берег Днепра на "заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции". Но через пару дней они отодвинулись вглубь левобережья на 15-20 км.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду рассказал, какие направления являются наиболее перспективными для дальнейшего продвижения ВСУ после освобождения Херсона, почему российским войскам не удастся удержать левобережье Херсонщины, когда украинские военные войдут в Крым, почему Крымский мост может подорвать сама Россия, возможен ли в РФ дворцовый переворот, а также после какого поражения на фронте от Путина отвернутся все немногочисленные союзники.

Как бы вы оценили политическое и военное значение освобождения Херсона для Украины, а также значение его потери для России?

Освобождение Херсона – это большой успех Украины как государства. Ведь это был единственный областной центр, захваченный в ходе новой фазы геноцидно-террористической войны Российской Федерации против нашей страны, и он освобожден.

По состоянию на девятый месяц войны Украина освободила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области, часть Луганской области, вернула практически полностью Николаевскую область (за исключением Кинбурнской косы) и правобережную часть Херсонской области вместе с Херсоном. Это грандиозный успех, достигнутый за эти тяжелейшие месяцы благодаря ВСУ, военному и политическому руководству Украины – и Зеленский, и другие представители власти сыграли важную роль. И, конечно, благодаря поддержке Запада. Нужно быть откровенными, если бы не США, их оружие, санкции против России, HIMARS и прочие системы, противостоять России было бы тяжело. Великобритания при Борисе Джонсоне сыграла очень важную роль, да и Евросоюз – Боррель, Мишель, Урсула фон дер Ляйен. Все это вместе привело к успехам Украины.

Наверное, насколько это грандиозный успех для Украины, настолько же это грандиозный провал для России?

Да. Путин сдуру провел псевдореферендумы, оформил аннексию, закрепив в российской конституции Херсонскую область и другие захваченные территории как субъекты Российской Федерации. А теперь Херсон потерян – это колоссальный удар по Путину, его курсу и РФ в целом. Ведь при этом Россия несет большие потери – и среди мобилизованных, и среди контрактников, и среди регулярных войск. Взять хотя бы потерю Россией Чернобаевки – мощнейшей военно-летной базы, где остались даже российские вертолеты, плюс много техники сгорело. Так что России нанесен большой урон, причем потеряла она лучшие вооруженные силы и важную технику.

После освобождения Херсона какие возможности дальнейшего продвижения появляются у украинской армии? По каким направлениям, по вашим прогнозам, ВСУ смогут наиболее динамично продвигаться на материковой части Украины?

Самое перспективное направление – это левый берег Херсонской области с дальнейшим выходом в Крым. Потому что после освобождения левобережья дальше процесс пойдет накатом.

Сейчас некоторые американские генералы и украинские эксперты говорят, что ВСУ после Херсона пойдут на Мелитополь. Не согласен с этим, ведь если идти на Мелитополь, то, получается, нужно будет войти в это пространство, как ножом, пробив линию обороны, выстроенную противником вблизи населенного пункта Пологи и т.д., и двигаться вниз. Однако в той местности двигаться очень тяжело. Плюс там придется рассекать российские вооруженные силы, группировки с левой и правой сторон от Мелитополя. А зачем?

Во-первых, после потери правого берега остатки войск РФ, бежавших из Херсона, истрепанные и измученные, почти без техники, оказались в еще более страшном для них "мешке" на левом берегу.

Во-вторых, левый берег Херсонщины до Перекопского перешейка, до Армянска находится под огневым контролем украинской артиллерии, HIMARS-ов, ракетных установок, гаубиц и всего-всего. Скрыться и защититься противнику на левом берегу невозможно.

В-третьих, правый берег Днепра выше левого, плюс левый берег – ровный, там херсонская пустыня. То есть российским войскам спрятаться там негде, потому их легко выбьют, уничтожат, просто сотрут под ноль.

Российские войска уже отошли на 15 км от Днепра на левом берегу. И это только начало, защитить левый берег они не в состоянии, в том числе территорию от Кинбурнской косы до Голой Пристани и Скадовска, где как раз идет дорога от Херсона на Крымский полуостров.

Если рассматривать весь фронт, то самое тяжелое для нас положение на луганско-донецком куске, где Угледар, Марьинка, Бахмут – там идут очень тяжелые бои. Украина наступает в районе Сватово, где, скорее всего, наши тоже прорвутся, особенно если пойдут выше к границе, на Троицкое, освободят оставшийся кусок Харьковской области и зайдут в Уразово и Валуйки (населенные пункты в Белгородской области РФ, – ред.), чем полностью перережут снабжение противника. (Российские пропагандисты кричали, что Зеленский был на территории России – в Херсоне, и ничего. Потому – что в Херсон зашли, что в Валуйки зайдем – не имеет значения).

Я не считаю, что Мелитополь будет освобожден в ближайшее время – пока что это сделать тяжело. А вот "мешок" на левом берегу Херсонщины уничтожить можно вполне. Это самое перспективное направление.

Украине нужно торопиться – у нас есть окно возможностей до 15 декабря, после чего Запад будет занят католическим Рождеством. А украинской армии нужна огневая мощь: снаряды, артиллерийские и разные ракетные системы. Ближайший месяц будет еще рабочим на Западе, и за это время важно получить необходимое вооружение, чтобы было чем воевать до нового года и после. Западные страны замрут до 20 января, потому все, что мы выбьем до 15- 20 декабря, будет запасом, которым мы будем воевать и в январе. Это самый тонкий и опасный момент – когда мы не будем получать оружие в период рождественских каникул на Западе.

На чате в Главреде вы говорили, что Херсон – это ключ к освобождению Крыма. При каких условиях, на ваш взгляд, Украине можно будет начинать операцию по освобождению Крыма? Когда может начаться эта операция? Я так понимаю, здесь будет играть роль не только военный, но и политический аспект…

Так и получается. Я думал, что Херсон освободят до 20 ноября, много кто прогнозировал, что это случится гораздо позже, а получилось, что ВСУ его освободили в первой декаде ноября. Тем самым наша армия создала себе огромный потенциал возможностей.

Если за ближайшую неделю наши войска освободят левобережье Херсонщины, то к концу ноября ВСУ ворвутся в Крым.

Опыт всех предыдущих сражений за Крым в ХІХ и ХХ веках говорит о том, что сторону, которая захватывает левый берег Херсонщины и врывается по перешейку на Крымский полуостров, обороняющаяся сторона остановить не может. Классический пример – Врангель и немцы в период Второй мировой войны. Войдя в Крым, невозможно остановиться, и тогда наступление катится прямо на южный берег Крыма.

В военном смысле момент освобождения Крыма близок. Да и Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что мы не остановимся, когда ему сказали, что, может быть, пора замереть, чтобы начала говорить дипломатия. В принципе, и Орбан, и Эрдоган, и Салливан – все начали дуть в одну дудку. Но Залужный четко заявил, что мы будем бороться до освобождения всей территории.

То же самое на саммите Большой двадцатки сказал Зеленский: переговоры возможны только после того, как Россия освободит все украинские территории и уйдет на границы 1991 года.

И вот тут включается политический момент. Запад страшно боится, что Украина сейчас неожиданно выйдет на Крым. А это возможно, учитывая тот факт, что Россия действует бездарно, и ее войска не могут защитить левый берег Херсонской области. Видимо, одним из главных вопросов встречи главы политической разведки РФ Нарышкина и главы ЦРУ Бернса в Стамбуле был вопрос Крыма.

Один из западных журналистов как-то спросил у Путина, при каких условиях он готов согласиться с потерей Крыма, на что тот ответил: "Вы что, с ума сошли? Этого не может быть ни при каких обстоятельствах". Но, оказывается, может быть. И тот, кто Путину задавал такой вопрос, вовсе не сумасшедший, в отличие от президента РФ.

Видимо, Путин выдвинул какой-то ультиматум: если Украина военным путем заходит в Крым, то тогда он что-то применит. Вопрос – что именно он обещал применить. Он мог пригрозить ковровыми бомбардировками украинских городов, но у России мало ракет. Правда, говорят, Патрушев сидит в Иране, и Нарышкин якобы после встречи с Бернсом полетел туда же из Стамбула. У РФ нет нужного объема ракет, чтобы бить по Украине, нет беспилотников – наши уничтожили почти все эти "герани-тегерани", "шахиды" и прочую дрянь, то есть у России нет ресурсов, чтобы дальше вести геноцидный обстрел украинских городов, уничтожать наши логистические центры, железнодорожные узлы, туннели, электростанции и прочее. У России теперь есть только один союзник, обладающий ракетами, – Иран. Правда, есть еще Северная Корея, но она помогает РФ значительно меньше, да и ее сразу хлопнут в случае чего. Однако Иран уже отказывается все это давать, потому для укрепления позиций туда полетел Нарышкин, чтобы предложить Ирану что-то такое, чтобы тот согласился поставить ракеты и беспилотники.

Приближается ключевой момент. Украина наступает в Херсонской области, и, если она освободит Голую Пристань и Скадовск, продвинутся вперед и наши артиллерийские и ракетные системы. Сейчас мы достаем до Армянска, а если ВСУ заходят в Скадовск, то будут добивать до Джанкоя и Евпатории. Наши будут бить по военным объектам в Крыму, аэропортам и всему остальному. А у противника нет нормальных защитных сооружений на полуострове, а, значит, Украина начинает двигаться на ЮБК.

И что тогда делать России? У нее нет внутреннего ракетного ресурса, чтобы продолжать бить по украинским городам и электростанциям, плюс у нас за последнее время создана неплохая система ПВО. В таких условиях России крайне необходимы иранские ракеты и беспилотники. Здесь ключевая точка. Думаю, мы что-то узнаем в ближайшее время. Не исключаю, что, если Иран попробует все это поставить России, тамошний режим будет свергнут, курдская армия зайдет на его территорию, будут наноситься удары по иранским объектам принятия решений, нефтеперерабатывающим заводам, портам, инфраструктуре по добыче нефти. Будет война в Персидском заливе с непредсказуемыми последствиями. Запад, видимо, это хорошо понимает.

Но ведь у России при этом остается и оружие массового поражения, и ядерное оружие. Может ли она прибегнуть к настолько радикальным методам, если ВСУ зайдут в Крым?

Россия уже ничего не может. Ведь от границы Сумской области до российского города Курчатова, где расположена одна из российских атомных станций, достанет HIMARS…

Химическое и биологическое оружие Россия не сможет применить. Единственное, что она может применить – тактическое ядерное оружие. Но тогда будет нанесен удар по курской атомной станции, где шесть действующих и выведенных реакторов. И это будет похлеще любой ядерной бомбы. Будет удар и по Воронежской атомной станции, и по Смоленской, и по АЭС Беларуси. Ведь Украине терять уже будет нечего.

Война в полный рост идет на территорию России и Беларуси. А если так случится, то война распространится на весь Евразийский континент.

В контексте Крыма еще хочу у вас спросить о Крымском мосте. Насколько целесообразно оставлять мост? Он должен остаться, чтобы дать возможность россиянам куда-то отступать, или, наоборот, этот канал, соединяющий Крым с Россией, лучше сейчас перекрыть?

Крымский мост и так почти нефункциональный. С ним практически такая же история, что и была с Антоновским мостом и мостом через Каховскую ГЭС.

Конечно, лучше оставить противнику возможность бежать. Всегда тяжелее, если противнику некуда отступать, ведь тогда его придется уничтожать, или он должен сдаваться. А так, российские войска смогут уходить по этому мосту.

Вообще, россияне сами могут подорвать Крымский мост, как мосты через Днепр в Херсонской и Николаевской областях, когда уходили с правобережья. Хотя Украина не говорит, что пойдет на Кубань.

И так, и так может быть. В любом случае, функционировать как транспортная артерия, способная поставлять оружие, снаряды, технику и живую силу, Крымский мост уже не может. Это для России колоссальная проблема.

Какими могут быть последствия очередного провала России на фронте для Путина и его режима, насколько потеря Херсона углубит раскол в российских политических элитах?

И Мишустин, и Белоусов (первый его зам), и Набиуллина – достаточно прагматичные люди. Российское правительство понимает, что не до жиру, быть бы живу. С сентября Россия каждый месяц тратит по одному триллиону рублей из Фонда национального благосостояния РФ, а там не так уж этих триллионов много. Где взять деньги, чтобы воевать дальше? Российское правительство не является "ястребиным", там более прагматичные люди. Они объясняют Путину, что так можно потерять всю страну.

К тому же проводить мобилизацию дальше Россия уже не может. Напряг получился и даже с первой волной, они еле набрали 318 тысяч человек, многих из которых уже перебили, сделав их "двухсотыми" и "трехсотыми". России сейчас тяжело даже выйти на 120 тысяч человек, которых набирают в результате обязательного призыва.

Поэтому некоторые российские депутаты-"ястребы" начали выступать за то, чтобы служба в армии длилась два года. Но этот номер не пройдет, народ и так не хочет идти в армию на обязательную службу по призыву.

Той контрактной армии, которая была, когда РФ 24 февраля напала на Украину, уже нет. Официально 80% всех российских сухопутных сил сегодня воюет с Украиной. То есть фактически Путину уже некем охранять остальные рубежи РФ – границу с Китаем, Монголией, северные границы.

Кроме того, в этой войне Россия потеряла уже более 50% танков и прочей техники, причем это была самая лучшая техника. Потому уже Беларусь вынуждена поставлять России танки, БТРы, БМП и т.д. У России сейчас очень плохая в этом плане ситуация.

При этом есть "ястребиное" крыло – люди, которые ни за что не отвечают, но очень много болтают. Особенно этот Изборский клуб Проханова и Дугина. Дугин уже угрожал Путину тем, что его забьют камнями, как древних царей. Пеной и прочими испражнениями исходит Шапиро-Соловьев. Это бешенное крыло.

Однако его Путин может просто зачистить, как поступили со Стремоусовым. Просто чтобы уравновесить процесс. Путин понимает риски этих разговоров, у него есть инстинкт самосохранения. Плюс вокруг него – мультимиллиардеры, которым есть что терять. А этим "ястребам"-горлопанам терять нечего, это все пауперы, небогатые люди.

Так что российские "ястребы" – это просто кликуши, люди, не обладающие финансово-экономическим весом. А вот члены правительства РФ и окружение Путина весом обладают и понимают последствия – они и их семьи потеряют все.

Олег Соскин / Главред

Хорошо, но к "ястребам" относятся и Кадыров, и Пригожин. Но против них Путин вряд ли пойдет, потому что ему нужны их бойцы – кадыровцы и вагнеровцы… Как их усмирять?

Они как раз ему не нужны. Путина охраняют другие люди. Он понимает, что ни вагнеровцы во главе с профессиональным разбойником Пригожиным, ни Кадыров с бойцами своего тейпа – для него не защита. Они его охранять не будут, если сложится тяжелая ситуация.

Нет, я говорю не об охране Путина, а о том, что вагнеровцы и кадыровцы – на фронте, воюют. А, учитывая, что с мобилизацией в России все не так просто, набирать людей для войны откуда-то надо… С этой целью они нужны Путину.

Кадыров воюет в основном бойцами своего тейпа и нескольких вассальных структур. А есть тейпы, которые враждебны по отношению к нему и ждут ослабления Кадырова, чтобы взять власть в Чечне в свои руки. Кадыров понес очень большие потери в последний месяц, а у него не так уж много бойцов. Реально он может выставить где-то 10 тысяч бойцов, которым он верит. Но это максимум. Я думаю, что их перебили уже тысячи две. Это значит, что ему некем будет оборонять свои позиции в Чечне. А своя рубашка ближе к телу, чем рубашка Путина.

Если Кадыров еще пару раз понесет такие большие потери, то есть если еще тысячи две его бойцов перебьют, он "закроет варежку" и скажет, что ему пора возвращаться в тылы – на Кавказ. У него проблемы в Ингушетии и с Дагестаном, а как обороняться? Если оттуда выйдет Росгвардия и армейские части Чечни, Кадырова там просто уничтожат.

К тому же Чечня – убыточный регион, который получает деньги из российского госбюджета и нелегальных доходов от наркотиков и прочих вещей. Представьте, что будет, если Кадыров все это потеряет. Как он и кого будет содержать, где он возьмет оружие? Он сразу превратится в парию, изгоя.

Пригожин – это вообще надутая кукла. Он держится только на зэках. А он же не руководит колониями, тюрьмами – ему просто дают возможность набирать там людей. А как только ему перекроют эту возможность, перестанут давать оружие и деньги из фондов, которые Путин имеет от нелегальной продажи оружия, наркотиков и других "черных" бизнесов, то у Пригожина ничего не останется. Реально у него есть где-то 20 тысяч подготовленных бойцов, но их все время уничтожают на украинском фронте.

Поэтому Пригожин – это просто "а поговорить" в теплом месте, возле теплой батареи. К которой он пока не прикован.

Это не союзники Путина – это просто конъюнктурный материал, пока нужный ему для решения задач попытки оккупации Украины. Но как только оккупация не получится, и украинские войска войдут в Крым, то ни Пригожин, ни Кадыров ему уже не будут нужны.

Насколько вероятен в России дворцовый переворот? Потеря каких позиций в Украине заставит недовольных политикой Путина действовать и пытаться его устранить? Причем это могут быть и "ястребы", и "голуби"…

Сталина никто не мог устранить долгий период. Только в самом конце, после победы в войне, сформировалась группа людей, которые стали отпетыми беспредельщиками и убрали его. Но сделали они это лишь потому, что он хотел убрать их. Берия знал, что Сталин будет их убирать – его, Хрущева, Кагановича, Молотова, Жукова и Булганина. И поэтому они просто его опередили. На этом этапе Сталину было 75 лет, то есть он уже был дряхлым. И то, как тяжело было его убрать…

Была попытка убрать Сталина на XVII съезде, когда проголосовали за Кирова. Сталин тогда был в ярости. Ему как раз подарили оптическую винтовку, и он на съезде улыбался и целился в делегатов за то, что они проголосовали за Кирова. После этого уже никогда до смерти Сталина не избирался новый первый секретарь ВКПБ. А практически все делегаты XVII съезда были расстреляны, живы остались только Ворошилов, Буденый и еще несколько человек. Это и были репрессии 1937 года. Кирова тоже убили тогда – его расстрелял офицер, жену которого Киров якобы соблазнил. А потом погиб и этот офицер – машина, в которой его везли, врезалась в стену. Так заметали следы тогда. Все, как сейчас, те же схемы.

Если вспомнить Брежнева – его тоже никто не смог убрать. Черненко был, уже ходить не мог, но и его не убрали. Горбачева убрали, но в самом конце, когда произошло ГКЧП.

Если говорить о временах Российской империи, то и царей убивали не так часто. Павла убили – сын Александр І организовал переворот, и Зубов убил царя золотой табакеркой. Еще подорвали Александра ІІ. Было покушение террористов-бомбистов на Николая І.

Все это говорит о том, что Путина очень сложно убрать. Он прекрасно отслеживает всех конкурентов и устраняет их на корню. Взять того же Навального, Немцова. Путин практически всех уничтожил или изгнал из страны. На любом уровне, всех под корень выкосил. Оппозиции практически нет.

Ближайшее окружение? А кто, Патрушев будет убирать Путина? Не будет. Бортников? Он этого никогда не сделает. Нарышкин? Нет. Песков? Да никогда в жизни! Лавров? Там вообще не о чем говорить. Мишустин никогда на это не пойдет, Шойгу – тем более. Нет даже генералов, способных на это пойти. Реально кто может его убрать и составить заговор? Нет таких.

Да, у Путина не очень хорошее здоровье. Уберут ли врачи? Да они боятся его, как огня. Там самые преданные возле него.

Я считаю, что не будет и не может быть внутреннего переворота в России.

А если говорить не о физическом устранении, а об отстранении от власти? Удивило то, что Дугин все провалы России на фронте возложил на Путина и заговорил о том, что Путина нужно убрать, раз не справляется. Сколько лет уже Путин у власти, но, наверное, впервые кто-то прямо говорит, что надо его убирать. Почему именно Херсон стал отправной точкой, и об этом заговорили публично?

Если послушать покойного Немцова, то он все время об этом говорил. Ну, и Немцова не стало. Думаю, не станет и Дугина. Дугин уже себе наговорил.

Учитывая логику Путина, после всех заявлений Дугин должен отправиться к Жириновскому и Кобзону. Вместе с Соловьевым-Шапиро, потому что тот тоже язык очень распустил. Эти двое – главные кандидаты от "ястребов" туда пойти.

Много болтал Гиркин-Стрелков – и где он теперь, чем он занимается? Исчез. Но это был свой. А эти двое – чужие, потому их вообще быстро приберут. За Гиркина кто-то заступился из руководителей спецслужб и взял его под свое "покрывало", типа на фронт отправили. Но рядом с ним ходят смотрящие, которые в любой момент могут его "пришить".

А Дугина с Шапиро-Соловьевым прикрывать некому. Я думаю, что их должны убрать в ближайшее время, как Стремоусова убрали.

Как меняется положение России и лично Путина на международной арене после каждого военного поражения?

В худшую для Путина сторону. Поскольку побед нет, союзники России не хотят рисковать тем, что имеют. Ему многие говорили не лезть в Украину, но он не послушал. А теперь Россия потеряла Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, Херсон, а теперь потеряет и левый берег Херсонщины, и Крым.

Если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то похуже. И для Путина это будет самый лучший вариант. Ведь иначе он и власть потеряет, и Россия начнет распадаться. Ему надо будет думать о том, как остановить Башкирию, Калмыкию, Татарстан, Якутию, Туву и прочих.

Думаю, союзники РФ ориентируются так: если Россия теряет Крым, она постепенно будет откатываться и со всех остальных захваченных территорий. Потому что, если она этого не сделает, тогда война по полной программе зайдет на территорию РФ. А тогда Путину не жить, как и его режиму, и всем его миллиардерам.

Ни Россия, ни мир не ожидали, что Украина может творить такие чудеса при поддержке Запада. Если бы не Штаты и западное оружие, если бы не Джонсон и Великобритания, Россия бы захватила Украину, будем реалистами. А так, ситуация коренным образом изменилась.

Отвоеванный Украиной Крым окончательно уничтожит открытых союзников Путина. Они залезут в свои норы, скажут Путину: "Парень, мы с тобой, и мы грудью постоим… за твоей спиной".

Как состоявшаяся встреча Байдена и Си может повлиять на Россию, Путина и ход войны? Учитывая, что они договорились о сотрудничестве и снижении градуса конкуренции, а также о том, что госсекретарь США Блинкен посетит Китай. Что это будет значить для Путина, который так пытался сделать Китай союзником?

Это для Путина нехороший вариант. Значит, оружие от Китая он не получит, не получит чипов и всех необходимых запчастей для ракет, танков и прочей военной техники. Ничего не получит. Китай дал понять, что будет любить Путина на расстоянии.

Важна резолюция Большой двадцатки. Если Китай открыто осудит агрессию России, для Путина это полные кранты, ему надо будет бежать из Украины. Это будет значить, что единственный стратегический союзник – Китай – от РФ отвернулся. Пока Китай на ее стороне, и об этом говорит голосование в ООН, где Китай, Индия и ряд других стран не поддержали резолюцию о начале конфискации денежных активов РФ и ее миллиардеров в пользу Украины.

Китай поддерживает РФ, потому что ее разрушение – это гибель для коммунистического режима Китая. Тогда Китай станет следующим после России.

Гибель РФ станет и гибелью диктаторского режима и в Венесуэле, и на Кубе, и в Никарагуа, и в Эритрее, в Южном Судане, и в Северной Корее. Но главный удар будет по китайским коммунистам.

Есть ли у России еще какие-то козыри, которые способны изменить ход войны в ее пользу?

Есть. Это попытка России продвинуться по Сувалкскому коридору к Калининграду.

Путину остается только одно – развязать мировую войну, дестабилизировать НАТО и начать войну в Балтийском море против Швеции и Финляндии, захватить балтийские страны, ударить по Польше. Это последняя карта, это карта самоубийцы. Это будет игра ва-банк. После этого вернуться к какому-то компромиссному варианту будет невозможно, и тогда будет война на уничтожение.

У России есть средства, чтобы нанести удар по Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Польше. Балтию, Финляндию и Швецию Россия может разрушить, а Польше нанести колоссальный удар и большой ущерб. Но тогда в ответ будет нанесен удар по Москве и Санкт-Петербургу. Это будет война на уничтожение, третья мировая война, ее огненная фаза с непредсказуемыми последствиями.

Перечисленные страны – это страны-малютки, потому ударить по ним у РФ хватит сил. Есть ведь и Балтийский, и Северный флот, и подводные лодки. Я не говорю, что Россия выиграет от этого, но уничтожить эти страны она может. Разрушить Польшу она может.

Каковы ваши прогнозы после освобождения Херсона насчет вероятных сроков завершения войны и ближайших достижения украинской армии?

70-80%, что до конца ноября наши должны взять Джанкой и Евпаторию. После этого остановить их будет практически невозможно. Если только не будет отказа от дальнейшего снабжения Украины артиллерийскими и ракетными системами. Но такого не может быть.

Также наши пробьют коридор в районе Сватово и Троицкого. Видимо, все-таки зайдут в Луганскую область. И до нового года могут подобраться к Луганску. Луганская область – это будет новый фронт этой войны.

Также до конца декабря могут отбить Запорожскую АЭС и Энергодар. То, что левый берег Херсонской области будет освобожден, это точно.

Не знаю, как будет с Мелитополем и дальше. Но Мариуполь вряд ли освободят в ближайшее время.

А когда мы можем выйти на границы 1991 года?

Об этом можно будет говорить только после 20 января. Потому что всегда в 20-х числах января начинаются новые циклы и закладывается программа событий на год вперед. В эти даты будет заложена перспектива. Плюс станет понятно, где наши войска будут к этому периоду находиться. Тогда, понимая дислокацию фронта, можно будет говорить о том, как будет протекать зимне-весенняя кампания на фронте.