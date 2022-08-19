Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег Соскин

Война придет в Россию и Беларусь – расплата за содеянное в Украине будет страшной / Reuters, Главред, скриншот

На сайте Главред состоялся чат с директором Института трансформации общества, политологом и экономистом Олегом Соскиным. Общаясь с читателями, он рассказал, какое значения имеют первые взрывы в Крыму, и что является ключом к возвращению полуострова, почему российский удар по центрам принятия решений ничего не даст, и какова вероятность ядерного удара по Украине, сколько лет будет длиться война, и почему победа в ней Украины стала для Запада вопросом жизни и смерти, а также почему война неизбежно придет в Россию и Беларусь, и что позволит ВСУ дойти до Урала.

Кроме того, Олег Соскин рассказал, как курс гривны будет зависеть от успехов ВСУ на фронте, в каком случае до конца года он достигнет 100 гривен за доллар, как готовиться к новому отопительному сезону, и почему стоит переехать из высотных многоквартирных домов.

Представляем стенограмму чата с Олегом Соскиным.

Simon: Первые "хлопки" в Крыму, в Новофёдоровке на военном аэродроме. Что, по-вашему, они изменят и каково их значение?

Олег Соскин: Это был удар по самой главной авиационной базе в Крыму, в результате чего уничтожено, как минимум, девять военных самолётов. Там прогремели мощные взрывы, они были, как грибы – так могут взрываться, например, авиабомбы.

Взрывы в Новофёдоровке не были случайным событием – это начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией. Отныне Крымский полуостров, по крайней мере, степная его часть, плюс Саки – под угрозой удара.

Это значит, что теперь оккупанты в Крыму не смогут спать спокойно, поскольку украинские войска постепенно перемещаются ближе к черноморскому побережью. России придётся перемещать свои боевые ресурсы, в частности, все свои боевые самолёты и склады, дальше. Раз Украина достала до Сак, значит, может достать и до базы в Севастополе. А это уже будет катастрофа.

Simon: Будет ли это единичная акция, или в Крым придёт война?

Олег Соскин: Война уже пришла в Крым. Как рассказывают местные жители, в километре от места взрыва даже послетали крыши с домов. Были пострадавшие. Сразу же образовались очереди на Крымский мост из желающих покинуть полуостров. Люди более не хотят там отдыхать.

Ещё несколько таких ударов – и Крым будет практически безлюден. Россияне туда ездить отдыхать уже не будут, а, значит, остатки денег, которые Крым получал, исчезнут. Полуостров просто станет зоной боевых действий.

Simon: Учитывая то, как болезненно Россия относится ко всему, что касается Крыма, как она будет реагировать на посягательство на территорию, которую она считает своей?

Олег Соскин: Так же, как и на всё остальное, в частности, на потопление крейсера "Москва" и освобождение острова Змеиный – Россия будет больше бомбить украинские города. Произойдёт усиление и расширение войны.

Последние события свидетельствуют о том, что Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде: ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Харьковской областях. Разве что немного, на 10 км, продвинулись возле населённых пунктов Авдеевка и Пески. И всё.

Потому единственное, что может в данной ситуации Россия – эскалировать уровень боевых действий и нанести удар по Киеву с территории Беларуси. Николаев, Запорожье, Марганец, Никополь, Харьков – эти города Россия и так непрерывно бомбит. При этом россияне завозят С-300 и С-400 в Беларусь, соответственно, могут попытаться ударить с белорусской территории по Киеву и по Львову.

Если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то в ответ будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам: Белгороду, Брянску, Курску, то есть война зайдёт на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все приграничные города РФ.

Главред: Но выгодно ли Украине сейчас переносить боевые действия на территорию России? Ведь у нас не так много сил, чтобы распылять их на столько направлений? Нам бы своё отбить, а не идти на Беларусь или Россию.

Олег Соскин: А тогда втянутся все другие государства, и это уже будет евразийская война, никто не сможет отсидеться в стороне. Польша втянется в войну, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Германия, США… Никто не останется не задействован.

Поэтому нужно предупредить союзников и Путина о том, что, если только Россия попробует, получит то-то и то-то. Мы уже можем, Крым это показал.

Главред: Вы говорите об ударах по Киеву и Львову – если вы имеете в виду ракетные удары, их уже было достаточно. По каким тогда объектам должны быть нанесены удары Россией, чтобы были столь масштабные последствия и такая реакция других государств?

Олег Соскин: По центрам принятия решений.

Вопрос: Нужно ли после Новофёдоровки и Антоновского моста напрячься Крымскому мосту? Есть ли смысл Украине его разрушать, с практической и символической точки зрения?

Олег Соскин: Есть, конечно.

Антоновский мост вроде как бы и не разрушен, но передвигаться по нему невозможно. То же самое можно сделать и с Крымским мостом. Особенно – с железнодорожным. Это уже можно сделать. В результате не обвалятся опоры, мост останется, но ездить по нему будет невозможно. А раз по мосту нельзя будет ездить, значит, фактически прекратится снабжение Крыма, переброска туда необходимой техники и ресурсов.

Mitia: Для чего Украине была нужна операция в Новофёдоровке – почему именно сейчас, почему так демонстративно, днём, наделав столько шума?

Олег Соскин: Украине нужно было показать, что мы уже в состоянии это делать. Это демонстрация западному миру того, что Украина не остановится, и Крым должен быть возвращён.

Для Путина удар по аэродрому в Новофёдоровке – это колоссальный репутационный удар. Зеленский хорошо так приложился сапогом в его личико.

Ведь Россия понесла серьёзные потери: несколько десятков человек погибло (видимо, лётчики и механики), уничтожены склады, самолёты и машины. Это серьёзнейший удар для всех, кто живёт на Крымском полуострове, и для российского руководства, для Кремля.

Руководство Украины переходит на новый уровень столкновений и готово к этому.

Smilik: Стоит ли планировать отпуск в Крыму в 2023 году? Очень уж обнадеживающе выглядели события в Новофёдоровке…

Олег Соскин: Всё зависит от Херсона. Если до начала ноября правый берег Херсона будет освобождён, то украинская армия уже не остановится. Логика событий такова, что ВСУ будут продвигаться дальше. А по мере продвижения дальше, украинская армия будет всё больше ударов наносить вглубь территории врага – соответствующий потенциал уже есть. И если украинские войска прорвутся в Крым, то степной Крым, Евпатория, Феодосия, Саки будут освобождены. Не знаю, как Севастополь.

Главред: То есть, образно говоря, Херсон – это ключ к освобождению Крыма?

Олег Соскин: Да, 100%.

Григорий_53: На что готов Путин, чтобы сохранить Крым в составе России? При каких условиях его можно заставить отказаться от Крыма?

Олег Соскин: Путин от Крыма не откажется, он не может этого сделать ни при каких условиях.

Сейчас Путину показали, что Украина фактически готова идти на Крым. И теперь у него остается вариант "по доброй воле", как это было, когда россияне бежали из Киева, Чернигова и Сум, уйти из Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обратно, в Крым. Если Россия это сделает, то, естественно, напряжение боевого столкновения спадёт.

После этого Путин может сказать, что, если украинские войска двинутся дальше – на Крым, он нанесёт тактические ядерные удары по Киеву, Львову, Днепру бомбами до 5 килотонн.

Так или иначе Россия потеряет захваченные территории материковой Украины, но Путин может сыграть на опережение – отступить в Крым и пригрозить ядерным ударом в случае наступления на полуостров. В этом случае у Путина есть альтернатива, выбор. И тогда можно начинать разговаривать.

Отдельно будет стоять вопрос о Донецкой и Луганской областях. Их тоже нужно освобождать. Но, если будет нанесён удар по Белгороду и Курску, тогда можно будет добиться такой же ситуации, как и с Крымом: Россия уходит "по доброй воле" с Донбасса, а Украина за это не захватывает Белгород.

Тогда останется только вопрос Крыма. А, поскольку все стороны уже несколько выдохлись, по этому вопросу можно будет вести переговоры.

Это единственный относительно мирный вариант. Все остальные – не мирные.

Если же Путин не согласится на такой вариант, это будет значить продолжение войны, и она зайдёт в зиму со всеми вытекающими последствиями. Война будет эскалироваться, расширяться на территорию Беларуси, в частности.

Описанный выше сценарий – это последняя точка, когда ещё можно сесть за стол переговоров. Если она будет утеряна, то никаких переговоров больше не будет – это будет война на уничтожение или России, или Украины.

Главред: Если, как вы говорите, Путин готов нанести ядерный удар из-за Крыма, то чем объясняется его привязанность к Крыму? Чем он настолько критически важен для Путина лично или для России в целом?

Олег Соскин: Крым – это часть символа Российской империи, былой славы. Екатерина, которая вела войну с Турцией, завоевания Петра I, который вёл 30-летнюю войну с Швецией, Крымские войны, Вторая мировая война и битва за Крым… Это всё – символы.

Путин понимает, что, если он отдаст Крым, это будет значить, что его правление закончилось полным крахом, и всё, что он делал, разрушено, он сам всё разрушил. И тогда он станет лишним на этом празднике жизни и должен быть сразу уничтожен.

Олег Соскин / Главред

Tiana: Как вам видится перспектива возвращения Крыма: когда, каким путем, в каком статусе? Да и вообще, насколько это реально?

Олег Соскин: Нужно отталкиваться от Херсона.

Существует два варианта.

Один состоит в том, что Путин усиливает эскалацию и грозит нанести тактические ядерные удары по центрам принятия решения в Киеве, Львове, Днепре и Харькове гиперзвуковыми ракетами – Кинжалами, если Украина двинет на Крым.

Второй – предусматривает, что Путин "по доброй воле" отводит российские войска в Крым, условно говоря, возвращается к статус-кво, который был до 23 февраля. Тогда останется луганско-донецкий фронт, а там уже кто кого. После чего стороны садятся разговаривать.

Хотя есть и третий вариант, предполагающий, что после нанесения ядерных ударов Путиным начинается всеобщая война.

Главред: А когда, по-вашему, может разрешиться вопрос с Крымом? Это случится в ближайшей перспективе или не при нашей жизни?

Олег Соскин: Это произойдёт в ближайшей перспективе. Абсолютно ближайшей.

Заходить в зиму с оккупированным югом нельзя. Потому, в любом случае, там будет мощнейшее сражение. На правом берегу будет "мешок", где российские войска будут просто уничтожать. То есть так или иначе правый берег должен быть освобождён. А дальше – это вопрос.

Россия попытается наступать на Кривой Рог, взять в кольцо Николаев, но у неё ничего не выйдет. Потому что у неё уже нет тех сил, которые позволили бы достичь этих целей. К тому же, в Украину приходит всё больше западного оружия.

Если за сутки уничтожать одну российскую батальонно-штурмовую группу, то есть 800-1000 человек (сейчас вышли примерно на 300 человек в сутки), плюс уничтожать склады, то, получается, что за месяц будет уничтожаться любая группировка путинских войск. Вот только новую такую группу быстро сформировать уже не представляется возможным – на это требуется два-три месяца без объявления мобилизации.

Чисто математически можно вычислить, что потеря в сутки одной батальонно-штурмовой группы является для Путина невосполнимой, уничтожающей любой потенциал его наступлений.

Главред: А как вы оцениваете перспективу, когда Херсон может быть освобождён?

Олег Соскин: Правую часть – до октября. Дальше тянуть просто нельзя будет. В октябре уже наступят холода, потому август-сентябрь – это критическая точка.

MistF: Во что, по-вашему, выльется накопление российских войск на юге Украины – в попытки сковать контрнаступление или в попытку захвата Россией новых украинских территорий? Для каких городов сегодня есть угроза с юга: Запорожье, Николаев, Кривой Рог, Харьков, Днепр?

Олег Соскин: Прежде всего, угроза есть для Запорожья, Кривого Рога и Николаева, а также для Харькова и Днепра. Но в первую очередь – первые три города: Путин сначала попробует выйти на них, а потом попытается выйти и на Одессу. Но я считаю, что у России уже нет сил на это, ведь столько уже уничтожено российских войск, в таком объеме. Всё лучшее, что было у РФ, уничтожено. То, что сейчас приходит в Украину – это уже остатки… У России уже нет того качественного оружия, что было в самом начале, нет обученных людей. Последние исследования говорят, что 60% российских мужчин сказали, что воевать не пойдут, хотя поддерживают действия власти, болеют за Россию, но воевать не будут. России воевать попросту нечем.

Плюс серьезнейший фактор – это фрагментация и уничтожение младшего офицерского состава. Даже если в России удастся набрать солдат, то там нет офицеров, их физически не хватает. Не говоря уже о боевом опыте… То есть там некому руководить людьми, которые не воевали и не служили. Набрать солдат российская власть ещё может, например, зеков (но зеки же не становятся воинами, это же безумие). Путин не в состоянии готовить новых воинов, а, тем более, командиров нижнего звена. Их негде взять. Сейчас Россия добивает выпускников училищ этого года – их добьют, и всё.

Главред: Так, выходит, что до Запорожья или Кривого Рога Россия продвинуться может, но удержать эти города – нет?

Олег Соскин: Россия и захватить их не сможет. Если российские войска будут наступать на этих направлениях, то наши корпуса пойдут на Белгород и Курск.

Ирина М.: Насколько вероятным вы считаете удар по центрам принятия решений в Киеве? В каких обстоятельствах Россия пойдет на такой шаг? Да и что даст разрушение, условно говоря, Рады?

Олег Соскин: Это будет демонстративный шаг и попытка дезорганизовать украинцев. Ведь Путин считает, что он в силах запугать, устрашить украинский народ, поскольку мыслит в рамках Чечни и Грозного, Сирии и Алеппо.

Однако украинцев запугать уже невозможно. Более не имеют значения персонажи во власти. Говорят, готовились покушения на Резникова и Буданова, но это теперь не столь важно. Зеленский снятием с должности генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ своего друга Баканова продемонстрировал, что как таковая персона во власти уже не имеет никакого значения.

Потому нанесет Россия удар по центрам принятия решений или нет – это уже не имеет значения. Даже если не станет Зеленского – будет глава Верховной Рады, не будет его – будет Шмыгаль, не будет Шмыгаля – будет Залужный… Уже не имеет значения, кто на какой должности. В Кремле не поняли, что "машина" уже живёт своей жизнью, и она уже настолько жизнеспособна и боеспособна, что сама моментально заменяет голову: одну отрезают – появляется две, две отрежут – четыре появится, ещё лучше тех, что срезали… Саму машину, этот организм уже нельзя уничтожить.

Путин думал, что он разрушит эту машину, но он, наоборот, сделал её мощнее. Более того, каждый удар Путина всё больше и больше убеждает эту машину, что нужно идти к нему в логово. Каждый удар приводит к тому, что система становится более сильной и агрессивной. Путин не понимает, что у него остался последний шанс сделать "жест доброй воли" и быстро освободить украинские территории, поскольку тогда он хоть что-то сохранит.

Если же Путин нанесёт тактический ядерный удар по Украине, никто из российской власти не спасётся – они все будут уничтожены, а Москва сгорит целиком. Будет всё, как поёт Шнуров: "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком. Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели горели "обалденно" (неценз. – Ред.) так".

Каждый удар по Украине приводит к ещё больше украинской люти. Уже практически чаша наполнена и вот-вот перельётся. А перельётся уже на российскую территорию. Россию ждёт такая расплата, что страшно подумать. Чаша возмездия уже почти наполнилась. Когда она перевернётся, будет такой страх божий, которого ещё никто не видел.

Украинцы платят высокую цену для того, чтобы быть свободными, а россияне – за то, чтобы оставаться рабами.

Для россиян и мира урок – следующий:

никому никогда нельзя голосовать за ущербных людей с "комплексом Бонапарта";

нельзя более трёх лет держать руководителя при власти;

нельзя выстраивать государство в виде пирамиды и иерархии – нужно делать горизонтально-сетевое государство;

нельзя избирать личность, которой отдаётся много полномочий, и она берёт к себе на службу тех, кого хочет;

диктаторов нужно сразу уничтожать, а их сейчас развелось, как крыс (знаю, как минимум, 25 таких), ведь любой диктатор со временем выстраивает пирамиду и концлагерь. И так происходит всегда.

Ganni: Окончательно ли снята угроза для Киева, возможна ли вторая попытка Москвы его взять, но на этот раз с помощью белорусской армии? Второй поход на Киев возможен?

Олег Соскин: Нет, уже невозможен. У Путина остаётся только один инструмент – ядерный удар и задействование С-300 и С-400, расположенных в Беларуси. Но тогда Беларуси не будет, на её месте будет только поляна. Сразу будет захвачен Могилев и не только. Никто не остановится.

Klim: Ускорит ли уход Путина из жизни или от власти процесс приближения победы Украины? Верите ли вы, что в России вместе с Путиным уйдет и эта людоедская политика в отношении Украины, или все его последователи, кто бы ни стал президентом в России, будут идти по стопам предшественника?

Олег Соскин: Путин уже очень дряхлый, уже находится в состоянии ухода. А в Кремле очень много "башен". Даже если три группы "ястребов" объединятся, боевые действия всё равно будут закончены. Даже если к власти в РФ придет милитарная группа сирийских мясников, они ничего не смогут сделать. Шойгу даже не победит, Кадыров – тоже. А другие фигуры сразу будут искать возможность договариваться. Потому что и в России, и в Беларуси грядет финансово-экономический коллапс. У них осталось лишь две функционирующие отрасли – газовая (но и добыча, и экспорт газа сокращаются), а также нефтяная и нефтеперерабатывающая. Все остальное уходит в небытие. Но страна не может жить только за счёт нефти и газа, находясь в изоляции с разрушенной банковско-финансовой системой, отключенной от SWIFT.

Более того, Россия подходит к моменту, когда Путина лучше просто убрать. Самим убрать. Потому что он становится реальной угрозой для всех башен Кремля, разве что за исключением Кадырова.

Он реально угрожает им физическим уничтожением. Он им уже так надоел. Все видят уже, что их ждет крах. Все, что они накопили, создали, все, чем жили, о чем думали, над чем работали – все это будет разрушено.

Поэтому угроза русского бунта – сурового, кровавого, беспощадного – сейчас нарастает.

Кроме того, Зеленский высказал, а другие (Эстония, Латвия, Финляндия и т.д.) поддержали идею о том, чтобы не давать россиянам даже туристические визы. Если это сделают, то котел просто взорвется, потому что некуда будет уходить пару, а внутри жить станет невозможно.

Тамила: Поделитесь вашим прогнозом о том, когда и чем, вероятнее всего, закончится война в Украине? Есть ли шанс, что мир установится к концу этого года?

Олег Соскин: Нет, к концу года мира не будет. В принципе, я думаю, война будет длиться 10-15 лет. Просто она будет протекать в разных формах. Она началась в 2014 году, в этом году она перешла в открытую фазу…

Выше я уже сказал, что может привести к тому, что накал спадет, или наоборот.

Впрочем, пока что я вижу предпосылки только к эскалации ситуации.

Главред: Горячая фаза, насколько я понимаю, не может быть очень продолжительной, длиться годами…

Олег Соскин: Пять лет может быть война высокой интенсивности. Если Путин пойдет на применение тактического ядерного оружия, то пять лет войны будет обеспечено. Горячей, очень горячей…

Boris: На сколько лет, по вашим прогнозам, хватит сил и ресурсов России, дабы вести войну нынешней интенсивности?

Олег Соскин: У России уже их почти нет. Если Запад будет постоянно давить РФ, как давит сейчас, ее ждет серьезнейшее ухудшение финансово-экономической ситуации внутри России и Беларуси.

Главред: А как же тогда война может продолжаться 10-15 лет, как вы говорите, если у России уже не хватает сил?

Олег Соскин: А дальше война просто перейдет на другие территории. Украина будет воевать на других территориях. Но вся украинская экономика, весь потенциал страны будет работать уже на внешнюю войну. То есть наша армия будет воевать на других территориях: Беларуси, в районе Дона, в Воронеже, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. И это будет полноценная война.

Omega: Может ли Запад позволить Украине проиграть в этой войне? Или США и Британия сюда вложили уже столько денег, что не допустят этого?

Олег Соскин: Запад уже не может дать Украине проиграть. Для него это уже вопрос жизни или смерти. Ведь это уже не вопрос Украины. Если Россия захватит Киев, разгромит Украину, то есть Украина потерпит поражение, следующим на очереди будет разгром Франции, Германии, Великобритании и США.

Уже настолько подняты ставки, что Западу нельзя отступать. Это – не Афганистан, Иран или Ливия.

В случае поражения Украины вспыхнут многие другие территории, потому что Запад утратит главенство, а моду будет диктовать Москва, Путин. В этом случае все решат, что можно действовать так же, как РФ, и решать свои вопросы таким путём. Это приведёт к колоссальному распространению войны на Армению, Азербайджан, Сербию, Албанию, Азию, Тайвань, Северную и Южную Кореи… Это даже страшно себе представить.

Ingrid:Кажется ли вам Путин человеком, у которого хватит смелости нанести ядерный удар? Если так случится, что это даст путинскому режиму?

Олег Соскин: Это будет удар безумия.

Мыслящий человек, имеющий семью, деньги, заботящийся о своём здоровье (Путин же со всеми разговаривал через большой стол, опасаясь заразиться), постоянно думающий об охране, возящий с собой еду, воду, врачей и т.д. Он очень заботится и о своих детях (их у него куча, в том числе от Кабаевой). Если исходить из этого, то Путин не станет наносить ядерный удар.

Но если исходить из того, что Путин впал в безумие, тогда он это сделает. И мы сейчас подходим к этой линии, когда станет понятно – он безумный или претворяется. Но если он это сделает, это будет все, назад дороги не будет ни к переговорам, ни к чему. После этого на кону будет стоять Россия в полном объеме, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, российские атомные станции.

То есть Путин, нанося ядерный удар, откроет ящик Пандоры. И такие же удары будут наноситься по нему.

Яна: Почему в России терпят Путина, что бы он ни творил и в какую бы пропасть ни сталкивал собственный народ? Неужели эфемерные выгоды от приобретения Крыма и еще нескольких кусков Украины им заменяют сытую спокойную жизнь? Почему его не устраняет верхушка, ведь их карманы существенно опустели после военной авантюры Путина?

Олег Соскин: Потому что россияне привыкли к постоянному успеху. В России настолько поверили в свою избранность, свой фарт и в то, что Путин всегда поможет, всё решит. Благодаря образу всемогущего царя, который всё знает, всё умеет, всё может и всё держит под контролем, Путина поддерживает российское общество. Уже меньше, но поддерживает. То есть у него есть запас доверия к себе.

К тому же, россияне пока не чувствуют войны. А вот когда начнутся бомбёжки их городов, ситуация изменится. Первые взрывы в Крыму – это для них свисток, показатель. А когда будут бомбить Джанкой, Феодосию, Керчь и т.д., россияне станут недоумевать – почему, как Путин допустил, если говорил, что за три дня Киев будет взят. И этот момент стремительно приближается.

Потому, как я говорил, у Путина – два пути: или действовать рационально – отступать с юга, но сохранять Крым и готовить постепенную передачу власти, потому что очевидно, что он уже не справляется; или идти на эскалацию и наносить тактический ядерный удар, потому что больше уже ничего нельзя сделать. Даже если он по Киеву станет бить из Беларуси, это приведёт только к тому, что в момент будет зачищена Беларусь. Первый вариант еще поможет ему преподнести всё российскому народу так, что он сохранил Крым, Луганск и Донецк, показал, что Россия сильна, а Украина разрушена.

Только два пути, третьего не дано.

Andrew: Чего ждет Китай и какую позицию он в итоге займет относительно нашей войны, на чью сторону встанет? Есть ли причины, по которым Китай не может вписаться за Россию и помогать ей?

Олег Соскин: Китай уже не пойдёт на это. Пекин считал, что свободен, что может принимать самостоятельные решения и влиять на все процессы. А Нэнси Пелоси и Пентагон показали Китаю, что он глубоко ошибается. Знаете, как говорят: "У тебя не было проблем, тебе нечем было заниматься? Так мы тебе поможем". Пелоси и Пентагон сказали, чем заниматься Китаю – Тайванем. И чем дальше, тем больше Китай занимается Тайванем: он проводит учения, задействует армию и т.д. Но китайцы – коммунистические болваны – не понимают, что всё это деньги, ресурсы, время и силы. А они всё больше и больше сил сосредотачивают на Тайвани – дипломатических, информационных, военных, экономических, финансовых, социальных.

Таким образом, китайцы втягиваются в другую реальность, Пелоси запустила им другую реальность.

Теперь в Китае одни говорят, что нужно наступать, другие – что не нужно. То есть они разделились внутри страны, появились "ястребы" и "голуби", и Китай в итоге сидит на шпагате.

Одним словом, Пелоси "вырубила" Китай. Он всё рассуждал, осуждать Россию или поддерживать, создавать ли ШОС, БРИКС, "шпиксы", "шмыксы"… А теперь всё, у китайцев есть проблема, которая будет становиться только глубже и станет делить общество, станет делить власть, деньги, бизнесы. То есть теперь они будут заниматься Тайванем и собой, ведь у них начнёт падать экономика.

А когда начнёт падать экономика, люди станут говорить: "Вчера у меня был пирог, а сегодня хлеб без масла дали. А так не было договорено". Им ответят – так война же. Люди скажут: "Так это же вы и сделали. Тогда отвечайте и отдайте свой пирог нам". В итоге начнутся внутренние столкновения. А в сентябре в Китае должен быть съезд, и Си Цзиньпин хочет на третий срок правления. Но ему говорят, что в Китае так долго у власти не сидят, можно только два срока.

Главред: А если немного перефразировать этот вопрос. Китаю больше выгодна победа России в войне с Украиной или поражение?

Олег Соскин: Поражение, конечно. Ведь если Россия потерпит поражение, Китай знает, как ему реагировать, что ему делать. А если Путин победит, а китайцы втянуты в Тайвань, Путин усилится, и китайцам придётся думать, как им его останавливать. Поэтому они заинтересованы в поражении России.

Олег Соскин / Главред

Валентин, Киев: Действительно ли ведущие страны ЕС заинтересованы в победе Украины над Россией? Если эта победа будет, то как изменится вес и роль Украины на международной арене?

Олег Соскин: В ЕС заинтересованы в том, чтобы Украина не проиграла и вернула своё. Они в этом заинтересованы, потому что тогда достигается статус-кво, и Россия не усиливается и не подходит вплотную к Евросоюзу. В этом случае для европейцев снижается уровень угроз.

Поражение Украины их не устраивает, поскольку все посткоммунистические страны четко поняли, что в этом случае следующими будут они. Если Украина не выстоит, то они – тем более.

Андрей: Возможна ли трансформация России и её распад на 5-10 государств после победы Украины?

Олег Соскин: Конечно, так и будет.

Война будет длиться ещё лет 15, но уже на российских территориях. И будет распад Российской Федерации.

В составе РФ есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства. Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тува, Башкортостан, Калмыкия – это уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами (флагом, языком, структурой управления, образованием – всё есть). Потому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет Московия, они сразу заявят о своей независимости. Уже был съезд народов России, где они уже об этом заявили, то есть там уже всё готово для этого.

Всё сейчас зависит от Украины.

Андрей: Считаю, что, играя на истощение России, Запад и США стреляют себе в ногу. Ведь у них масса проблем из-за войны. Почему же тогда они не остановили ее победой Украины? Партнеры дают нам недостаточно оружия, чтобы за два-три месяца победить.

Олег Соскин: Вспомните, как вели себя наши западные партнёры в самом начале боевых действий: увозили свои посольства из Киева, сжигали все бумаги, Зеленского призывали покинуть столицу и давали ему гарантии безопасности. То есть у них всё это было оговорено: Путин заходит в Киев и забирает всю восточную часть Украины, а западную – не трогает. Как-то так и собирались жить.

Но вышло так, что украинский народ и украинская армия не согласились с этим. На Западе до сих пор не понимают, как это произошло.

А теперь Западу приходится как-то выкручиваться, ведь Путин им постоянно угрожает применением атомной бомбы и ударом по ним. Вот там и думают – а вдруг и вправду ударит… Потому и выходит так, что война идёт за счёт Украины маленькими шажками.

Кроме того, западные экономики не были готовы предоставлять это оружие в таких количествах. Никто не знал, как сегодня нужно воевать. Никто не понимал, что нужно для этой войны, потому что никто в таких объёмах никогда не воевал. А теперь уже выяснили, как нужно воевать, что в современной войне полезны HIMARS, артиллерия, ПВО и т.д. Теперь понятно, чем нужно обладать, чтобы противостоять России.

Так что, к сожалению, Украина оказалась полем опытов, которые перерабатывают этого монстра-людоеда. Джонсон оказался удивительной личностью, которая сыграла историческую роль, чтобы Украина не проиграла. Его последнее решение – брать по 10 тысяч украинцев и готовить их к войне – переломает всю войну. Так будет подготовлена армия, которой не будет равных.

Украинская армия будет единственной армией в мире, которая владеет любыми видами оружия всех стран. Такой армии больше нигде нет. Но для этого понадобится ещё год.

Это будет миллионная армия, которая двинется дальше. И сейчас наступает этот момент. Поэтому завершение войны за два-три месяца – это все дилетантские фантазии. Ведь речь идёт о необходимости организовать поставки, наладить логистику, найти деньги, запустить линии и найти новые конструкторские решения. Речь идёт о переходе мира в совершенно другую реальность. Украина является тем плацдармом, где формируется новая реальность, и никто не знает, какой она будет.

Главред: Интересно, какой будет Украина в этой новой реальности…

Олег Соскин: Не знаю, это сложно спрогнозировать. Но – другая. Представьте, почти 10 миллионов человек потеряли почти всё свое и ушли в другие страны. Например, уже 300 тысяч украинских детей будет учиться в Польше, а у них там свои – 600 тысяч. Миллион – будет учиться и жить в Германии. Это – колоссальные изменения! То, что, казалось бы, было разделено заборами, становится единым пространством.

А тут, в самой Украине, формируются "трансформеры", то есть воины, которых ничто не остановит, готовые дойти до Урала. Они осваивают всё новые и новые виды оружия. Им дают на обучение четыре месяца, а они овладевают всем за месяц. Это беспрецедентно! В Украине будет универсальная миллионная армия, владеющая всеми видами оружия и действующая на уровне пятого и шестого технологических укладов. Да еще и в центре Европы. Это будет мама, не горюй!

Но на это ещё нужно время, год.

Олег Соскин / Главред

Прокопец В.: Каким будет курс гривны-доллара до конца этого года? К каким шокам в этом смысле готовиться?

Олег Соскин: Вопрос о предоставлении Украине 8 миллиардов евро почти решён: 3 миллиарда дадут в виде грантов, 5 миллиардов – в виде кредитов на 30 лет. 8 миллиардов ситуацию немного успокоят.

Другой фактор, который будет влиять на курс – это успехи Украины на фронте. Если освободят правый берег до октября, то, конечно, гривна успокоится. Если мы потеряем Краматорск и Славянск, то ещё будет девальвация гривны на 20%.

Всё это сейчас напрямую воздействует на гривну.

Плюс дефолт НАК "Нефтегаза". Это очень плохо, такого нельзя было допускать.

Нужно думать о том, как снять риски. А риски – это Херсон, Изюм, окружение Николаева и т.д. А вот прорыв ВСУ на Изюм будет значить стабильность гривны. Решение не поднимать налоги – это стабильность гривны. Разрешить ходить всем деньгам (доллару, евро, швейцарскому франку, фунту) – это стабильность.

То есть нельзя зажимать и идти по модели военного коммунизма или военного социализма, а нужно идти по пути развития народного капитализма, конкуренции, свободы предпринимательства. Иными словами, нужно дать людям возможность самим себя спасти. Потому что государство уже банкрот и ничем помочь людям не может. Потому нужно позволить людям спастись самим, и тогда они спасут государство.

Главред: Все-таки вопрос был о том, к какому курсу гривны готовиться под конец года…

Олег Соскин: Если наши не отдадут кусок Донецкой области и освободят правый берег Херсона, гривна будет стабильна. Поскольку поступят 8 миллиардов евро, курс останется примерно таким же, как сейчас – 40-45 гривен за доллар. Может быть, даже немного укрепится – до 38.

Если же, не дай бог, отдадут эти территории, и Россия начнёт наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 гривен за доллар, для начала. А к концу года, если ситуация "замёрзнет" – 100.

Argo: Как долго Россия будет выкашливать последствия этой безумной путинской авантюры, и что ей предстоит? Развал? Нищета? Откат в прошлый век? Что будет собой представлять Россия после войны?

Олег Соскин: Развал и хаос. Там уже ничего понять будет нельзя. Будут войны, будут какие-то выяснения между собой. Это просто будет полный развал России, причём неконтролируемый.

Единственная сила, которая хоть как-то сможет влиять на этот процесс – это только украинская армия.

Mila: Кто является основным выгодоприобретателем от войны в Украине в мире? Ведь она дорого обходится всем…

Олег Соскин: Сейчас нет главного выгодополучателя. Война в Украине в напряг уже всем: инвесторам, страховым корпорациям, судам, которые возят продукты, и т.д. Путин уже всех достал. Да, сейчас кто-то может получить монопольную прибыль, но все же видят, что кто-то получает, а они – нет, а потому появляется идея "вжарить" такому. То есть, сейчас все следят не за тем, чтобы самому что-то иметь, а за тем, чтобы другой не имел. Поэтому теперь начинается фаза "все против всех". А это ведёт к минимизации прибылей. Вот что Путин наделал.

Кроме того, например, Россия взяла в лизинг сотни самолетов, а теперь говорит, что не вернёт их. Там удивлены: "Как это, погодите... А нам что теперь делать?". Или другой пример – все самые влиятельные российские и белорусские банки отключены от SWIFT. Однако при этом стало хуже и тем, кто эти банки обслуживал и где они имели корреспондентские счета. То есть никто ничего не выигрывает от войны в Украине.

Разве что выигрывает ВПК. Ну и что? Пусть что-то они выиграли, но куда вкладывать прибыль?

Кто от всего этого выиграл? Запад? Не выиграл. Китай? Индия? Ну, что-то они выиграли, а теперь что-то и проиграют, потому что нестабильность растёт внутри этих стран. Так что нельзя сказать, что есть какие-либо выгодополучатели, которые все время выигрывают от этой войны. Таких нет. Есть только те, кто успел сорвать больше.

Например, Вадатурский – у него всё было в Украине. Но уже нет ни Вадатурского, ни его жены. Всё, оказывается, так хрупко.

Мария: Сколько лет войны выдержит украинская экономика?

Олег Соскин: Под хорошую закуску – вплоть до бесконечности.

Главред: Это как?

Олег Соскин: 15 лет – спокойно. Чем больше будет приходить оружия и денег в Украину, тем лучше – страна перестраивается на военные рельсы.

Главред: Скажите, а те огромные суммы денег, которые сейчас поступают в Украину, даются безвозмездно или оформлено как кредит, а нам потом это придется отдавать?

Олег Соскин: Частично помощь, частично – кредиты. Но эти долги потом будут списываться. Так когда-то списали долги Польше.

Viktor: Спишет ли МВФ долги Украины, учитывая наш более чем уважительный форс-мажор?

Олег Соскин: Нет, никогда. Эти долги надо будет отдавать.

МВФ – это международная организация, и она не списывает долги никому. Она не может списать, там нет таких механизмов.

Nino: Как вы полагаете, какая зима в плане отопительного сезона нас ждет? Закупать одеяла и примусы?

Олег Соскин: Дрова и буржуйки. А также нельзя на этот период оставаться жить в "фабриках дерьма", коими являются небоскрёбы. Больше всего пострадают те люди, которые живут в таких домах. Потому нужно искать небольшие дома, на две-три семьи, максимум до трех этажей. В этих домах нужно ставить буржуйки или отопление на дровах.

Sid: Олег Игоревич, как вам видятся два сценария: 1) жизни в Украине после ее победы в войне и 2) жизни в Украине в случае ее поражения? Каким будет уровень жизни рядового украинца, сможет ли страна восстановиться, отстроиться и ожить и т.д.?

Олег Соскин: Если Украина потерпит поражение, никто ничего не отстроит. Все будет так, как заявил Пасечник в "ЛНР", а он сказал, что Попасную никто восстанавливать не будет. И Мариуполь – не будут. И Северодонецк, и Лисичанск. Это уже всё, это кладбища.

Потому, если будет поражение, нужно просто уезжать с этой территории.

В свою очередь, победа Украины повлечет за собой изменение всего и вся. Уже четко показано, что нужно переходить на пятый-шестой технологический уклад, отказываться от советской системы траты энергии, переходить на электромобили, не строить многоэтажных домов. То есть нужно полностью изменить свою жизнедеятельность.

Восстановление будет идти потихоньку, 10-15-20 лет. Нужно ехать в небольшие города и там выстраивать свою жизнь.

Андрей: После победы Украины или же в случае, если война затянется больше, чем на год, вы прогнозируете высокую инфляцию, безработицу и еще больше беженцев?

Олег Соскин: Если Украина победит, ничего такого не будет. Все равно возникнет полисистема – у нас не будет диктатуры.

Война будет продолжаться где-то 10-15 лет. Но если мы победим, идти она будет не на нашей территории.