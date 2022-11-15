Эксперт спрогнозировал, насколько велики шансы, что РФ развяжет ядерную войну/ inspiretochangeworld.com и УНИАН

Страна-агрессор,Россия, может применить тактическое ядерное оружие, если в Кремле сочтет, что поражение близко. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Применение стратегического ядерного оружия я считаю маловероятным. Но Россия может применить тактическое ядерное оружие, если сочтет, что она проигрывает. К сожалению, международная система на сегодняшний день очень слаба, чтобы предотвратить такую войну. И у мира пока что нет адекватного понимания того, как реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Мир будет реагировать постфактум. Предотвратить это он не может", ‒ сказал он.

Кроме того, как говорит Куса, в Кремле ошибочно считают, что использование тактического ядерного оружия сможет напугать Запад так сильно, что он пойдет на переговоры с Путиным.

"В России считают, что это может изменить ход сражения (в зависимости от того, где это оружие применят). Также в РФ думают, что это может напугать Запад так, что он захочет с Россией договариваться. Логика такая, но она ошибочна", ‒ подытожил он.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Причем русского диктатора об этом уже якобы предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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