Эксперт спрогнозировал, насколько велики шансы, что РФ развяжет ядерную войну

Как говорит Илия Куса, в Кремле ошибочно считают, что использование тактического ядерного оружия сможет напугать Запад и сделать его податливым.
Страна-агрессор,Россия, может применить тактическое ядерное оружие, если в Кремле сочтет, что поражение близко. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.
"Применение стратегического ядерного оружия я считаю маловероятным. Но Россия может применить тактическое ядерное оружие, если сочтет, что она проигрывает. К сожалению, международная система на сегодняшний день очень слаба, чтобы предотвратить такую войну. И у мира пока что нет адекватного понимания того, как реагировать, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Мир будет реагировать постфактум. Предотвратить это он не может", ‒ сказал он.
Кроме того, как говорит Куса, в Кремле ошибочно считают, что использование тактического ядерного оружия сможет напугать Запад так сильно, что он пойдет на переговоры с Путиным.
"В России считают, что это может изменить ход сражения (в зависимости от того, где это оружие применят). Также в РФ думают, что это может напугать Запад так, что он захочет с Россией договариваться. Логика такая, но она ошибочна", ‒ подытожил он.
Ядерная угроза со стороны РФ
Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Причем русского диктатора об этом уже якобы предупредили.
На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.
Другие новости:
- "Хочет рыбку съесть и удобно устроиться": Арестович жестко высказался о Путине из-за ядерных угроз
- "Они неадекватны": Зеленский оценил вероятность ядерного удара РФ
- "Россия в мгновение прекратит свое существование": Зеленский ответил на "ядерные" угрозы