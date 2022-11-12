"Нам присуща человеческая доброта": Медведев объяснил, почему РФ не применила ядерное оружие

Дмитрий Медведев объяснил, почему РФ не применяет ядерное оружие

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор Россия не применяет ядерное оружие по "доброте душевно". Об этом экс-президент РФ написал в своем Telegram.

Медведев в очередной раз заявил, что "Россия защищает своих граждан" и "возвращает и уже вернула исконные российские земли". По его словам, "возвращение продолжится".

Заместитель главы Совфеда верит, "Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром" и "в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы".

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - заявил Медведев.

Как сообщал Главред, ранее бывший российский премьер и президент Дмитрий Медведев заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за стремительного бегства русской армии из Херсона. Более того, он попытался заверить жителей страны-агрессора ‒ мол, все территории Украины, с которых бежала российская армия, в итоге снова якобы будут захвачены.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

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