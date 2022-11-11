Медведев тщетно попытался угомонить россиян, разозленных поражением в Херсоне

Медведев испуганно попытался угомонить россиян, разозленных поражением под Херсоном / коллаж фото УНИАН

Бывший российский премьер и президент (а ныне ‒ зампред Совбеза РФ) Дмитрий Медведев попытался сделать хорошую мину при плохой игре и заявил на своем канале в Telegram ‒ мол, россиянам ничуть не стоит паниковать из-за стремительного бегства русской армии из Херсона.

Более того, он попытался заверить жителей страны-агрессора ‒ мол, все территории Украины, с которых бежала российская армия, в итоге снова якобы будут захвачены.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм (привычка во всем искать "измену" – Главред) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет".

Напомним ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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