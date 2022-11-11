Медведев тщетно попытался угомонить россиян, разозленных поражением в Херсоне

Медведев попытался заверить жителей страны-агрессора ‒ мол, все территории Украины, с которых бежала российская армия, в итоге снова якобы будут захвачены.
Бывший российский премьер и президент (а ныне ‒ зампред Совбеза РФ) Дмитрий Медведев попытался сделать хорошую мину при плохой игре и заявил на своем канале в Telegram ‒ мол, россиянам ничуть не стоит паниковать из-за стремительного бегства русской армии из Херсона.
Более того, он попытался заверить жителей страны-агрессора ‒ мол, все территории Украины, с которых бежала российская армия, в итоге снова якобы будут захвачены.
"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм (привычка во всем искать "измену" – Главред) всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет".
Напомним ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".
До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.
Другие новости:
- Димона понесло: Медведев рассказал, как РФ хочет остановить "верховного властелина ада Люцифера"
- Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щеки
- Зачем Медведев корчит из себя сумасшедшего