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Димона понесло: Медведев рассказал, как РФ хочет остановить "верховного властелина ада Люцифера"

4 ноября 2022, 10:27

Дмитрий Медведев странно высказался о войне России против Украины.

Медведев
Медведев рассказал, как РФ хочет остановить верховного властелина ада Люцифера / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выкатил очередной бред о войне против Украины.

В своем Telegram-канале он написал, что Россия воюет не за территории, она, оказывается, "защищает людей".

"Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", - пишет Медведев.

Прихвостень Путина считает, что Кремль воюет против тех, кто ненавидит их, "кто запрещает их язык, ценности и даже нашу веру, насаждает ненависть к истории Отечества".

"Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной", - разразился очередным бредом замглавы Совета безопасности РФ.

Также Медведев назвал главную задачу РФ на данный момент.

"У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача... Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь. А наше оружие – правда", - закончил свои сумасшедшие размышления Медведев.

Скандальные заявления Медведева

В конце августа Замглавы Совбеза РФ Медведев опубликовал очередную порцию пропаганды. В частности, он нафантазировал сценарий якобы "достижения военных целей" Москвы в войне против Киева. Также он придумал и вариант с, дескать, "военным переворотом" в украинской столице, который якобы завершится "признанием итогов спецоперации".

Медведев агитировал и за проведение фейковых "референдумов" России на захваченных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда он говорил, что после аннексии Донбасса, Москва, дескать, посчитает военные действия в ОРДЛО "посягательством на свои территории.

Также Медведев пугал мир ядерными угрозами. Он говорил, что Россия, мол, может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы.

Также он сказал, что Кремль, дескать, приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Дмитрий Медведев
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