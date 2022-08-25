Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в Киеве

Медведев верит в якобы "достижение целей" России на войне против Украины.
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новым заявлением о войне против Украины. Кремлевский деятель считает, что есть сценарии с якобы "достижением военных целей" Москвой и, мол, "признанием" такой ситуации украинской стороной. Вторым вариантом он назвал, дескать, "военный переворот" в Киеве, который, как мечтает чиновник, закончится "признанием итогов спецоперации".
В частности, в своем Telegram-канале Медведев опубликовал очередную порцию пропаганды. Он попытался "проанализировать" публикацию издания The Guardian, которое назвало пять дальнейших сценариев войны Москвы против Киева. В них указано, что конфликт переходит в затяжную фазу, а Запад должен действовать более решительно, если хочет, чтобы Украина победила.
Варианты развития событий в публикации вообще не предусматривают продвижения российских войск, не говоря уже о якобы "победе". Журналисты считают, что оккупанты сосредоточатся на удержании захваченных территорий.
Однако Медведев, похоже, "понял" ситуацию по-своему. Мол, сценариев "всего полтора", которые, дескать, предусматривают "достижение всех целей СВО" и "военный переворот в Украине".
"Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот в Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано)", - подчеркнул размечтавшийся Дмитрий Медведев.
Скандальные заявления Медведева в адрес Украины и Запада
Замглавы Совбеза России Медведев регулярно "отмечается" скандальными заявлениями. В июне он говорил, что Украина, дескать, через 2 года может прекратить существование. Украинское государство он и вовсе назвал, мол, "проектом анти-Россия".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". По словам Подоляка, неизвестно, где будет сам Медведев через два года.
Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков ранее заявил, что Медведев "слетел с катушек".
Гудков напомнил о том, как российский чиновник написал пост с сомнениями относительно государственности Грузии, после чего его удалил. Гудков сомневается в адекватности восприятием Медведевым ситуации.
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