Путин - 'шизофреник', а Медведев 'слетел с катушек': депутат РФ о 'безумии' верхушки Кремля

Депутат Госдумы РФ рассказал о сумасшедшей кремлевской верхушке / Reuters

Кремлевская верхушка сходит с ума. Даже сам замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев "съехал с катушек". Об этом заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в эфире FreeДом.

Он напомнил о том, как Медведев написал пост о сомнении в государственности Грузии, а затем удалил его.

"То есть у них совершенно там съехались мозги. Это явно может быть в том числе результатом какого-то терапевтического воздействия, какого-то курса лечения", - сказал Гудков.

Депутат считает, что у Путина есть маниакальная идея отомстить Украине и "покорить" ее. При чем, по его мнению, именно эта идея изменила часть его окружения. Гудков сравнивает Путина с людьми, у которых шизофрения.

"Они (окружение Путина - Главред.) тоже не в адеквате, они, возможно, адекватнее Путина, поскольку идея войны с Украиной - это личная идея Путина. Она сидела у него в голове много лет и вот потом реализовалась... Это какой-то психиатрический синдром, потому что вот мы знаем с вами, что шизофреники создают иллюзии, потом в эту иллюзию свято верят как в непоколебимую истину. Вот что-то похожее происходит с этими людьми", - добавил депутат.

Гудков прямо не сказал о том, что у Медведева есть алкогольная зависимость, однако он на это намекнул.

"Он такой рыхленький, дрябленький, честно говоря, для его возраста", - говорит Гудков.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда российского Совбеза, погряз в пьянстве, написал массу прощальных предсмертных записок и собирался совершить суицид. Тем не менее его остановило окружение.

Чуть ранее психолог Елена Шершнева проанализировала биографию Медведева и заметила в нем черты маньяка. По словам специалиста, на формирование его психики повлияли две женщины - мать и жена.

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