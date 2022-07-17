Медведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТО

Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае попытки освободить оккупированный Крым / Коллаж УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нежелание Украины и стран НАТО, мол, признать оккупированный Крым "территорией России" является угрозой для России. Он опасается ядерного потенциала блока безопасности Запада и, дескать, "нападения" Киева на Москву. Причем он пригрозил украинскому государству "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма.

Как сообщает Интерфакс, российский чиновник сказал о том, что нежелание Украины и НАТО признавать захваченный Крым якобы "российским" является "системной угрозой" для Москвы.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - утверждает Медведев.

Опасается он и ситуации с наличием ядерного арсенала у Североатлантического альянса.

"Если такое государство входит во враждебный для нас блок, а я недаром вспоминал целеуказание стратегических ядерных сил натовских стран, то для нас эта угроза носит постоянный характер", - говорит Медведев.

Также он разразился оскорблениями в адрес украинских властей и считает, что Украина якобы может напасть на РФ.

Читайте такжеМедведев – клоун, извините, что говорю об этом вслух – глава Мюнхенской конференции Хойсген"Если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта вплоть до нападения", - считает чиновник страны агрессора.

Кроме того, замглавы Совбеза РФ пригрозил Украине, дескать, "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма от российской оккупации.

"Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

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Скандальные заявления Медведева

Бывший глава РФ Дмитрий Медведев после того как Россия напала на Украину начал публиковать в своем Telegram-канале оскорбления в адрес Киева и Запада.

К примеру, 15 июня он заявил, что Украина, дескать, через два года может прекратить существование.

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко сказал российский чиновник.Читайте также"Ценители лягушек, ливера и макарон": Медведев бьется в истерике от приезда лидеров ЕС в Киев

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Подоляк задался риторическим вопросом, где будет сам Медведев через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник главы ОП.

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