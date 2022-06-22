"Димон" больше не может сдерживать своих демонов: психолог нашла у Медведева черты маньяка

На Дмитрия Медведева очень сильно повлияли родители и его жена / Фото: kremlin.ru

У заместителя секретаря Совбеза РФ, экс-президента России Дмитрия Медведева, которого в народе называют "Димон, "Визир", "Айофончик" и "Жалкий", украинский психолог Елена Шершнева заметила черты маньяка.

Специалист проанализировала биографию Медведева и отметила, что на формирование его психики повлияли две женщины - мать и супруга, говорится на YouTube-канале Шершневой.

Дмитрий Медведев - биография

"14 сентября 65-го года в городе Ленинград родился мальчик Дима. Мама мальчика преподавала в пединституте, отец был уважаемым профессором. Дима был единственным и довольно поздним ребенком в семье. Поэтому интеллигентные родители возлагали на него самые большие надежды, и Дима эти надежды с самого раннего детства выполнял", – рассказала психолог.

Медведев все время тратил на учебу и был примерным мальчиком. Так же было и в подростковом возрасте. У Медведева не было вредных привычек.

Дмитрий Медведев с матерью / скиншот

Дмитрий Медведев в юности / скриншот

Свою единственную девушку, а позже - супругу Медведев встретил в первом классе. Психолог называет столь примерное поведение довольно странным.

"Это либо интроверт на грани с шизофрезоидным расстроствоим, либо тотальное угнетение своего "Я". Более того, что Медведев слушал хар-рок и хэвви-мэталл", – отметила Шершнева.

Дмитрий Медведев с женой Светланой

Светлана Медведева - что о ней известно

Светлана Медведева (девичья фамилия - Линник) - полная противоположность "Димону". Говорят, что она создала супругу все условия для политической карьеры.

"Дочь военного Светлана была уверенной и сильной и обладала твердым и властным характером. Таким образом Дмитрий снова попал в среду, где нужно было слушаться. А эмоциям давать выход разве что под рок-музыку", – считает Шершнева.

Дмитрий и Светлана Медведевы / Фото VK/Дмитрий Медведев

Психолог утверждает, что у Медведева не было собственных амбиций, но в определенный момент его карьера стремительно пошла вверх - от простого преподавателя он прошел сравнительно легкий путь до президента. Таким образом, он оправдал ожидания не только своей жены, но и Владимира Путина, которому удалось сохранить на троне свою власть.

"Чувствуя себя как рыба в воде в роли первой леди, Медведева тратила целое состояние денег. Во время заграничных путешествий пара арендовала целые отели. Сам Медведев как всегда был послушным и молчаливым и только угнетал свои эмоции. Но в конце чевтертого года юридического управления РФ эти эмоции едва не вышли наружу", – отметила Шершнева, имея ввиду намерение Медведева идти на второй срок и заявления о том, что у него нет обязательств перед Путиным.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Фото kremlin.ru

В 2020 году Медведева отправили в "отставку", которая обернулась двухлетним запоем, из которого его вывела война в Украине.

"Впервые в жизни он мог быть одновременно удобным и не сдерживать своей агрессии", – акцентировала эксперт.

Угрозы Медведева всему миру

В постах, которые Дмитрий Медведев публикует в своем Telegram-канале, он не скрывает ненависти к миру.

Шершнева утверждает, что в этих публикациях кроются довольно искренние эмоции человека, который их из года в год угнетал.

"Человека достаточно жестокого, агрессивного, кровожадного, но который был вынужден быть удобным, тихим, покорным. Человека, который больше не может сдерживать своих внутренних демонов. Похоже на портрет маньяка, не так ли? А Дмитрий Медведев таким на самом деле и есть. Угнетенный авторитетными родителями, непринятый сверстниками, руководствующий женой и своим политическим хозяином... Вместе с этим склонный слушать агрессивную музыку, призывать к ядерной войне и писать кроважадные посты о возвращении смертной казни и ненависти к загадочным "им", – резюмировала Шершнева.

Как сообщал Главред, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может прекратить свое существование за два года.

Также Медведев разразился истерическим заявлением в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги из-за их визита в Киев. Российский чиновник обозвал их, дескать, "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон" и назвал поездку якобы бессмысленной.

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