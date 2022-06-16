"Ценители лягушек, ливера и макарон": Медведев бьется в истерике от приезда лидеров ЕС в Киев

Медведев разразился оскорблением в адрес лидеров Франции, Германии и Италии / Коллаж УНИАН, t.me/zalizni_zminy

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился истерическим заявлением в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги из-за их визита в Киев. Российский чиновник обозвал их, дескать, "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон" и назвал поездку якобы бессмысленной.

В своем Twitter-аккаунте бывший президент РФ написал пост с оскорблениями в адрес лидеров ключевых стран Евросоюза. Он назвал их "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон", что, собственно, является крайне серьезным выпадом в адрес Франции, Германии и Италии.



Читайте также"Украина была, есть и будет": Подоляк закрыл рот "закомплексованному Медведеву"Российский деятель разразился подобным заявлением, похоже, лишь потому, что от визита Шольца, Макрона и Драги в Киев якобы "пользы – ноль".

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, старые гаубицы, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает..." – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

В четверг, 16 июня, в Украину с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Лидеры ведущих стран Евросоюза приехали, чтобы продемонстрировать свою поддержку украинскому государству в отражении военной агрессии России.

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении - будет продолжена. И что мы будем продолжать до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - сказал Шольц.

Визит лидеров Франции, Германии и Италии проходит за день до заседания Европейской Комиссии, которая уже в пятницу, 17 июня, может принять решение по заявке Украины на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Смотрите видео ТСН - Шольц, Макрон и Драги приехали в Киев

Другие новости: