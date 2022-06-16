Шольц рассказал, зачем с Драги и Макроном приехал в Киев

Финансовая, гуманитарная и военная помощь Киеву будет продолжена, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость, сказал канцлер Германии.
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 июня прибыл в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-минстром Италии Марио Драги.
По словам Шольца, главы правительств трех основных стран Евросоюза поехали в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, пишет Bild.
"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении - будет продолжена. И что мы будем продолжать до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - заверил канцлер.
Как сообщал Главред, президент Эммануэль Макрон на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.
"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - сказал Макрон.
Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину
Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.
Другие новости:
- Политические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги
- На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – Жданов
- Сталин завербовал французскую элиту: Пионтковский объяснил, почему Макрон подыгрывает Путину