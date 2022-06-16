Шольц рассказал, зачем с Драги и Макроном приехал в Киев

Олаф Шольц прибыл в Киев 16 июня / Reuters/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 июня прибыл в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-минстром Италии Марио Драги.

По словам Шольца, главы правительств трех основных стран Евросоюза поехали в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, пишет Bild.

"Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении - будет продолжена. И что мы будем продолжать до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - заверил канцлер.

Как сообщал Главред, президент Эммануэль Макрон на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - сказал Макрон.

Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину

Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

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