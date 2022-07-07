Одной ногой в дурдоме: после попытки суицида Медведева отправили к психиатру и запретили пить - СМИ

Дмитрий Медведев якобы будет посещать психиатра / Фото УНИАН

Заместитель секретаря Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев - якобы пытался покончить жизнь самоубийством, а теперь к нему приставили психиатра и запретили употреблять спиртное.

О проблемах в жизни Медведева пишет Telegram-канал GeneralSVR, сведения которого не раз подтверждались.

По данным канала, уже со следующей недели с Медведевым начнет "работать" психиатр.

"Предварительно установлен график контактов - четыре раза в неделю, при необходимости график будет пересмотрен. Дмитрий Анатольевич будет вынужден следовать рекомендациям и соблюдать график не только общения с врачом, но и регулярного приема прописанных лекарств. Надеемся, терапия даст позитивную динамику, и мы уже скоро увидем Дмитрия Анатольевича мирно сидящего на лавочке в парке и спокойно наблюдающего процесс роста деревьев, а политика - это лишнее, не его это", - говорится в сообщении.

В конце июня GeneralSVR сообщил Медведев решил свести счеты с жизнью и написал пять вариантов предсмертной записки. В этих записках он якобы назвал "спецоперацию в Украине" войной и обвинил во всем своего "шефа" - президента Путина.

"Вчера вечером (27 июня, - ред.) была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу. Видимо, ее заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича, прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами", - говорится в сообщении.

При Медведеве якобы была обнаружена еще одна записка - видимо, шестой и окончательный вариант. Об инциденте доложили хозяину Кремля Путину.

"Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки", - пишет канал.

В своих записках Медведев якобы писал о том, что ненавидит войну и не в силах переживать унижения, которые на него свалились.

"В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех, кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, ранее психолог Елена Шершнева проанализировала биографию Медведева и заметила в нем черты маньяка. По словам специалиста, на формирование его психики повлияли две женщины - мать и супруга.

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