Ракетный удар по Украине: появились новые данные о массовых жертвах российской атаки

Игорь Клименко / Андрей Небитов, Нацполиция

23 ноября из-за массовой ракетной атаки России по Украине погибли не менее шести человек.

Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телемарафона, на данный момент зафиксирована гибель 6 человек. Еще 36 украинцев пострадали.

"Это касается только обеденных обстрелов", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что результате удара по Киеву погибли три человека. Также было разрушено двухэтажное здание.

В общей сложности по столице Украины сегодня выпустили 31 ракету. Удалось сбить 21.

Ракетная атака России 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

По информации Офиса президента, в результате сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине подтверждено попадание вражеских ракет по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях.

НЭК "Укрэнерго" прогнозирует аварийные отключения света по всей Украине до конца суток.

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