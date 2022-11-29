Киев завалит снегом: киевлянам назвали дату опасной погоды

Киевлян предупредили о сильном снегопаде ua.depositphotos.com

Погода в Украине 29 ноября ухудшится. В частности, в Киеве во вторник ожидается сильный снегопад.

Об этом предупредили в КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр. В связи с такими погодными условиями водителей призвали быть осторожными.

В мэрии просят водителей не выезжать на автомобилях во время снегопадов, чтобы в городе не образовывались пробки.

Кроме этого, водителей призвали не парковать машины сбоку улиц и дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

"Спецтехника "Киевавтодора" готова к новому снегопаду. Все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве. Количество привлеченного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков", – отмечают в КГГА.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что погода в Украине 29 ноября будет снежной и переходить местами в дождь. Ветер в Украине будет с востока, юго-востока, порывистый, некомфортный.

Также кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич ранее рассказывал, что погода в Украине в последние дни ноября и в начале декабря будет морозной. Это связано с сильным антициклоном под названием Erik, который уже сформирован над севером европейской территории России. В ближайшие дни Erik должен охватить влиянием большую территорию нашей страны, из-за чего атмосферное давление сильно повысится.

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