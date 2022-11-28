УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холоде

28 ноября 2022, 02:10

В ближайшие дни Erik должен охватить влиянием большую территорию нашей страны, из-за чего атмосферное давление сильно повысится.

погода, погода в украине,
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни ноября и в начале декабря будет морозной.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

"С начала новой недели в Украине будет наблюдаться постепенная смена воздушной массы на более холодную, арктического происхождения", - говорит синоптик.

Это связано с сильным антициклоном под названием Erik, который уже сформирован над севером Европейской территории России.

"В ближайшие дни Erik должен охватить влиянием большую территорию нашей страны, из-за чего атмосферное давление сильно повысится, а температура станет минусовой", - отметил специалист.

Вместе с тем, синоптик не предвидит существенных осадков и снега. Только в некоторых регионах Украины может сформироваться незначительный снежный покров.

Погода в Украине на неделю

28 ноября будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет восточным/юго-восточным, до 10 м/с. Ночью в западных регионах -5…0 градусов, в других областях -1…+4. Дневная температура не будет превышать +6 °С, в южных и центральных областях - до +9.

29 ноября на западе, в Одесской области и местами в северных и центральных областях ожидаются осадки, на дорогах может быть гололедица. Ночная температура воздуха составит -3…+2 °С, в южных и центральных регионах +1…+6, днем -1…+4 , на юге и в Закарпатье +4…+9.

Читайте такжеПриметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь

30 ноября, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях синоптик прогнозирует осадки в виде снега и мокрого снега. В остальных регионах осадки не ожидаются. Ночная температура составит -4…+1, дневная -2…+3 градусов.

карта погоды

Погода на декабрь

1 декабря в Украине будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночная температура -6…-1, на юге - до 5 градусов со знаком "плюс". Днем - до -3…+2.

2 декабря синоптик прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -6…-1, в южных регионах и Крыму -1…+4 °С, днем -2…+3.

3 – 4 декабря синоптик прогнозирует сохранение антициклонального характера, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -7…-2, днем -4…+1 градусов. В южных регионах и на Закарпатье ночью - 0, в дневное время +1…+6 °С.

погода в украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:42

Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике

02:10

В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холодеВидео

01:35

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

01:33

Россияне "заплевали" Волочкову за фото с дочкойВидео

01:25

ВСУ разгромили вражеский объект в Сватово: там были 70 оккупантовВидео

Реклама
00:51

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

27 ноября, воскресенье
23:59

"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семьюВидео

23:33

Украина готовит важные шаги по укреплению обороны: Зеленский назвал самую горячую точкуВидео

23:04

Скандал с Кличко не утихает: Арахамия дал мэру неделю на "устранение ошибок"Видео

22:41

Россия готовит новый удар: Зеленский предупредил украинцев о сложной неделеВидео

22:11

К весне ВСУ одержат новую победу: РФ понимает свое поражение и торгуется за цену - АрестовичВидео

22:02

Экстренные отключения света в Украине: когда вернут плановые графикиВидео

21:18

Россия выводит свои войска из Беларуси: в Генштабе рассказали, куда их денутВидео

21:18

"Террор гражданских городов под аплодисменты Z-пропаганды": Подоляк про ракетные атаки РФВидео

20:33

Бывшая жена Илона Маска снялась полностью обнаженной в королевском образе

20:10

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

19:59

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбыВидео

19:53

"Нужно готовиться": в ВСУ рассказали, когда Россия попытается ударить ракетами по УкраинеВидео

19:41

Снегом завалит всех: в Украину несутся морозы и штормВидео

19:22

"До конца добьём": в РФ назвали новые цели ракетных ударов по УкраинеВидео

Реклама
19:09

Участник Холостячки с Ксенией Мишной ранен в грудь в боях за юг Украины

19:00

Погибшие, раненые, повсюду дым: патрульные показали видео первых минут после атаки на Киев 23 ноябряВидео

18:54

У Зеленского назвали четкие процессы, с которыми столкнется РФ после поражения в войнеВидео

17:58

Кличко оправдался после жесткого "наезда" Зеленского и обвинил власти в манипуляцииВидео

17:57

Украина получит €372 млн для ремонта повреждений от атак РФ: Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемыВидео

17:53

Вскрылось после смерти: какую тайну Елизавета II скрывала до последнегоВидео

17:31

Гороскоп на декабрь 2022 для Львов: неожиданные перемены, подарки и деньги

17:12

"Силы столь велики, как и до войны": в Минобороны Эстонии рассказали о серьезной угрозе со стороны РФВидео

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал резко ответила на вопрос о съемках в российских проектах

16:42

Сейчас это особенно актуально: зачем люди кладут мокрую газету в холодильник

16:32

"Братья России": на чемпионате мира по футболу случился грандиозный скандалВидео

16:28

Пророчат Европе "прозрение": у Путина странно отреагировали на признание России страной-террористомВидео

16:14

Рога спать не мешают: почему от Наташи Королевой ушел первый муж

15:55

"Спасибо судьбе": Орбакайте показала архивное фото с ПугачевойВидео

15:44

Российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской АЭС - президент ЭнергоатомаВидео

15:30

В Польше массово отравились беженцы из Украины: что известно

15:18

"Ты думал, мы не вернемся?": известный телеведущий рассказал о том, как прощался с жизнью на фронтеВидео

15:12

До -8 ночью и до -3 днем: синоптик назвала дату сильного похолодания в УкраинеВидео

15:05

Зачем шерстяную кофту класть в морозилку: хитрый способ избавиться от надоедливой проблемы

14:57

Бывший муж "голубки мира" Лорак эмоционально высказался после ее заявления про войну

Реклама
14:44

В России шокированы тем, как Ротару поддерживает ВСУ

14:30

Мечта каждого украинца: 4 хитрости при готовке эталонного борща

14:29

У Путина испугались гнева Эрдогана по Сирии и заклянчили переговорыВидео

14:25

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

14:17

Еще одна улика: Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк

13:50

Путин собирался напасть на еще одну соседнюю страну, но выбрал Украину – NewsweekВидео

13:00

Гороскоп на завтра 28 ноября: Близнецам – ссоры и конфликты, а Весам – странности

12:44

Армия Украины постепенно освобождает Луганщину, есть ценные успехи - ГайдайВидео

12:37

Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

11:49

Скандальный друг Путина премьер Венгрии Орбан заявил об угрозе России и суверенной Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять