В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холоде

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последние дни ноября и в начале декабря будет морозной.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

"С начала новой недели в Украине будет наблюдаться постепенная смена воздушной массы на более холодную, арктического происхождения", - говорит синоптик.

Это связано с сильным антициклоном под названием Erik, который уже сформирован над севером Европейской территории России.

"В ближайшие дни Erik должен охватить влиянием большую территорию нашей страны, из-за чего атмосферное давление сильно повысится, а температура станет минусовой", - отметил специалист.

Вместе с тем, синоптик не предвидит существенных осадков и снега. Только в некоторых регионах Украины может сформироваться незначительный снежный покров.

Погода в Украине на неделю

28 ноября будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет восточным/юго-восточным, до 10 м/с. Ночью в западных регионах -5…0 градусов, в других областях -1…+4. Дневная температура не будет превышать +6 °С, в южных и центральных областях - до +9.

29 ноября на западе, в Одесской области и местами в северных и центральных областях ожидаются осадки, на дорогах может быть гололедица. Ночная температура воздуха составит -3…+2 °С, в южных и центральных регионах +1…+6, днем -1…+4 , на юге и в Закарпатье +4…+9.

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30 ноября, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях синоптик прогнозирует осадки в виде снега и мокрого снега. В остальных регионах осадки не ожидаются. Ночная температура составит -4…+1, дневная -2…+3 градусов.

Погода на декабрь

1 декабря в Украине будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночная температура -6…-1, на юге - до 5 градусов со знаком "плюс". Днем - до -3…+2.

2 декабря синоптик прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -6…-1, в южных регионах и Крыму -1…+4 °С, днем -2…+3.

3 – 4 декабря синоптик прогнозирует сохранение антициклонального характера, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -7…-2, днем -4…+1 градусов. В южных регионах и на Закарпатье ночью - 0, в дневное время +1…+6 °С.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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