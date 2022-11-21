Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погода

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни удивит всех. Как прогнозируют синоптики, циклон, который пришел в день святого Михаила, еще неприятно "побалует".

Так, в восточной части и на юго-востоке Украины пройдут дожди 22 ноября.

"Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил (21 ноября, большой церковный праздник в честь архангела Михаила - ред.) завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины", - написала синоптик Наталка Диденко.

При этом синоптик добавила, что ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за осадков, гололедицы или мокрого покрытия.

Погода на 22 ноября

Температура воздуха в течение дня в западных и северных областях ожидается от -2 до +3 градусов.

В восточных и южных регионах будет значительное потепление, "почти весна", добавила Диденко. Там ожидается +8...+13 градусов.

В Винницкой области будет завтра около нуля, в Кропивницком и Черкасской области +3...+6 градусов, на Полтавщине и в Днепропетровской области ожидается +9 градусов.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем ​​- около нуля.

Читайте такжеПриметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать

В Карпатах намело полметра снега

Отметим, в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Читайте также: