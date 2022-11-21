Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погода

В Украину придет ледяной дожди, а следом ударит потепление.
Погода в Украине в ближайшие дни удивит всех. Как прогнозируют синоптики, циклон, который пришел в день святого Михаила, еще неприятно "побалует".
Так, в восточной части и на юго-востоке Украины пройдут дожди 22 ноября.
"Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил (21 ноября, большой церковный праздник в честь архангела Михаила - ред.) завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины", - написала синоптик Наталка Диденко.
При этом синоптик добавила, что ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за осадков, гололедицы или мокрого покрытия.
Погода на 22 ноября
Температура воздуха в течение дня в западных и северных областях ожидается от -2 до +3 градусов.
В восточных и южных регионах будет значительное потепление, "почти весна", добавила Диденко. Там ожидается +8...+13 градусов.
В Винницкой области будет завтра около нуля, в Кропивницком и Черкасской области +3...+6 градусов, на Полтавщине и в Днепропетровской области ожидается +9 градусов.
В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем - около нуля.
Читайте такжеПриметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнать
В Карпатах намело полметра снега
Отметим, в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Читайте также:
- Не добавляйте 2 ингредиента в салат: безумный рецепт Селедки под шубой на Новый год 2023
- Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецепт
- Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый год