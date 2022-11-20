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Снежный циклон атакует Украину: синоптики ошарашили прогнозом на неделю

20 ноября 2022, 16:59

В Украине с 22 ноября синоптики прогнозируют существенное понижение температуры.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последнюю неделю ноября готовит температурные качелям. Как прогнозируют синоптики, ждать заморозков и потепления до +20 градусов.

21 ноября в западной части Украины осадков не ожидается, а в северных регионах – дожди с мокрым снегом. Температура воздуха на севере и западе в течение суток составит от -3 до +2, на остальной территории возможно постепенное повышение до +4…+9.

Существенно погода будет отличаться на юге, в Приазовье и на востоке - +10…+15, а днем воздух прогреется от +15 до +20, сообщает Meteoprog.

Погода на 22-23 ноября

В Украине с 22 ноября синоптики прогнозируют существенное понижение температуры. В восточной части и Приазовье пройдут дожди, а средняя дневная температура составит от -2 до +7.

Из-за повышенного давления осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от -6 до -1, а днем будет составлять в среднем от -2 до +7.

Погода на 24 ноября

Антициклон продолжит оказывать влияние на погоду, поэтому осадков не будет. Температура воздуха ночью от –3 до +2, а днем потеплеет +5. На крайнем юге, в Крыму и Закарпатье воздух прогреется от +6 до +11.

Погода на 25 ноября

В центральных, южных и западных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью будут показывать от -2 до +3 в северных и западных областях, а в других регионах - +4…+9. Днем воздух прогреется до +5 до +10.

Погода на 26-27 ноября

В южных, центральных и северных областях ожидается дождь. В других регионах Украины осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит около нуля, а днем от +4 до +9.

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карта погоды

В Карпатах намело полметра снега

Отметим, в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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