В Украине резко потеплеет: синоптики назвали дату

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко изменилась с приходом второй декады ноября. Украину начало засыпать снегом и ударил мороз.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, можно ожидать еще потепления.

Так, в воскресенье, 20 ноября, хоть ситуация с осадками практически не изменится, но немного потеплеет. На юге будут идти дожди, на востоке и в центре дождь со снегом, на севере и западе Украины синоптики прогнозируют снегопады.

В южных регионах Украины ожидается от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, а днем будет достаточно тепло от 9-13 градусов выше нуля. В Крыму до +18.

На востоке и в центре ночью ожидается от 3 градусов с отметкой "минус" до 1 градуса тепла, а после восхода солнца воздух прогреется в диапазоне от 0 до 4 градусов тепла.

В северных и западных областях страны ночью синоптики прогнозируют от 4 до 7 градусов мороза, но днем все же теплее: от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода на 21 ноября

На юге страны в начале недели будет дождливо. На севере и западе пройдет мокрый снег с дождем.

Совсем тепло будет на юге. Ночью здесь от 5 до 9 градусов выше нуля, а днем от +13 до +17 (в Крыму до +21).

Немного потеплеет на востоке и в центре. В ночное время суток стоит ожидать 1-3 градуса тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от +6 до +10.

На севере и западе Украины также станет теплее. Ночью синоптики прогнозируют от 1 до 4 мороза. Днем прогреется до +2.

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В Карпатах намело полметра снега

Отметим, 18 ноября, в Карпатах намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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