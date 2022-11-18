Снежная буря налетит моментально: синоптики назвали дату мощной холодрыги в Украине

Сильнейший мороз и снегопад налетят в ближайшие часы в Украину. Объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине резко изменилась. В страну пришли морозы, снегопад и гололед. Синоптики предупреждают, что на этих выходных 19-20 ноября стоит ждать неприятной погоды.
Так, 19 ноября в Украине будет сложная погода, сообщает Укргидрометцентр.
Ожидаются снегопады, налипание мокрого снега, гололед, ветер и дожди.
"До конца суток 18 ноября и ночью 19 ноября в Карпатах и на Прикарпатье сильный снег (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.
19 ноября в большинстве северных и центральных областей ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, в течение суток в северо-восточных областях значительный снег с переходом в дождь и гололед. Ночью в южной части Украины пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности.
По данным синоптиков, в западных, северных, местами в Винницкой и Черкасской областях ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.
Шторм в Украине
Синоптики предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица. Днем 19 ноября в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого также объявлен I уровень опасности, желтый.
"Сложные погодные условия приведут в большинстве западных, центральных, северных и северо-восточных областях нарушения (в Карпатском регионе местами прекращении) движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили в Укргидрометцентре.
В Карпатах намело полметра снега
18 ноября, в Карпатах намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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