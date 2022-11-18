УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Снежная буря налетит моментально: синоптики назвали дату мощной холодрыги в Украине

18 ноября 2022, 14:26

Сильнейший мороз и снегопад налетят в ближайшие часы в Украину. Объявлен I уровень опасности.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине резко изменилась. В страну пришли морозы, снегопад и гололед. Синоптики предупреждают, что на этих выходных 19-20 ноября стоит ждать неприятной погоды.

Так, 19 ноября в Украине будет сложная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются снегопады, налипание мокрого снега, гололед, ветер и дожди.

"До конца суток 18 ноября и ночью 19 ноября в Карпатах и на Прикарпатье сильный снег (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

19 ноября в большинстве северных и центральных областей ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, в течение суток в северо-восточных областях значительный снег с переходом в дождь и гололед. Ночью в южной части Украины пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности.

По данным синоптиков, в западных, северных, местами в Винницкой и Черкасской областях ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

Шторм в Украине

Синоптики предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица. Днем 19 ноября в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого также объявлен I уровень опасности, желтый.

"Сложные погодные условия приведут в большинстве западных, центральных, северных и северо-восточных областях нарушения (в Карпатском регионе местами прекращении) движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили в Укргидрометцентре.

карта погоды

В Карпатах намело полметра снега

18 ноября, в Карпатах намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Снег в Карпатах
Снег в Карпатах / facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Читайте также:

погода прогноз погоды мороз снегопады Погода в Украине Погода на завтра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:38

"Это устроит Китай, Индию, Турцию и Францию": генерал рассказал, в каком случае свергнут Путина

14:30

Jerry Heil посвятила песню украинским бойцам и Залужному: трек разрывает Сеть

14:26

Снежная буря налетит моментально: синоптики назвали дату мощной холодрыги в УкраинеВидео

14:16

На Луганщине российская бомба убила 4-летнюю девочку и ее родителей

14:06

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

Реклама
13:49

"Компромиссы не принесут мира, а приумножат жертвы": Подоляк пояснил, чем опасны уступки РФВидео

13:27

Будут умолять Запад: у Путина все никак не успокоятся относительно мирных переговоров с УкраинойВидео

13:21

"Северный поток" взорвали - следствие

13:17

Тина Кароль растрогала фанатов встречей с сиротами-беженцами из КраматорскаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам – смена партнера, а Девам – нервы

12:36

Кондратюк выложил в Сеть фото и показал как Дорофеева и MamaRika выглядели в юностиВидео

12:35

"Риск есть": эксперт рассказал, замерзнет ли Украина после российских обстрелов газовой инфраструктурыВидео

12:14

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда в Кремле Путина бросят на произвол судьбыВидео

12:14

"В мире может начаться новая война": астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годыВидео

11:44

"Готовимся к худшему": в "Укрэнерго" предупредили, что будет с выключением светаВидео

11:34

"Полетят на Москву": Жданов объяснил, почему поставки ракет ATACMS до сих пор под вопросом

11:03

День сержанта ВСУ: открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

10:57

Свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше – экспертВидео

10:37

ВСУ сбили в небе над Киевом крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки - СМИВидео

10:35

"Путин не успокоится, пока не завоюет Киев": в ISW указали на главную опасность переговоров с РФВидео

Реклама
10:09

Готовятся к прорыву ВСУ: армия РФ строит укрепления на 60 км вглубь фронта – разведка БританииВидео

09:50

Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

09:43

"Невозможно сдержать слез": Светлана Лобода откровенно рассказала о разлуке с любимымВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

09:25

"Запад использует легкое принуждение": Арестович пояснил, возможны ли переговоры с РФ

09:00

Пострадавший в плену морпех передал собранные ему 3 млн грн детям погибших защитников МариуполяВидео

08:48

Как французы формируют имидж жертвы для Армении

08:45

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

08:37

Не только Путин: российских военных преступников - десятки тысячмнение

08:18

"Показали себя, как трусы и червяки": Анатолич обрушился на артистов в РФ, поддержавших войнуВидео

08:00

"А где вторая ракета?": Арестович объяснил, почему все молчат о загадочном моменте в обстреле ПольшиВидео

08:00

Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

07:38

ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISWВидео

07:26

Россия еще не готова к миру в Украине – БоррельВидео

07:20

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

07:15

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

06:58

Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабостьмнение

06:25

Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

05:24

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

05:05

Окружение сдаст Путина, чтобы избежать наказания, а Лукашенко притворится миротворцем – генерал МаломужВидео

Реклама
04:30

Маломуж рассказал, когда ВСУ могут начать операцию по освобождению КрымаВидео

03:43

"Почему она всегда голая?": Волочкова ошарашила поклонников походом в салон красотыВидео

03:10

Завалит снегом и ударит сильный мороз: синоптики дали неприятный прогноз для УкраиныВидео

02:51

Кружится голова: 8 объективных причин и 4 повода для волнения

02:20

Освобождение Херсона стало переломом в войне: генерал объяснил, какие территории ВСУ деоккупируют дальшеВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ бить ракетами по ЕвропеВидео

01:05

5 вещей на кухне, которые все забывают регулярно менять: некоторые опасны для здоровья

01:00

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

00:51

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

00:42

"Его эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в ПольшеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять