Завалит снегом и ударит сильный мороз: синоптики дали неприятный прогноз для Украины

Теплее всего будет на юге Украины, однако там не будет и снега - погода ожидается солнечной.
Погода в Украине в ближайшие дни будет очень снежной и морозной. Как прогнозируют синоптики снегом продолжит засыпать большинство областей 18 ноября.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, больше всего мокрого снега вместе с дождем следует ожидать жителям западных областей - там, кроме осадков, также ожидаются незначительные морозы до -3...-1°C. Только в Закарпатской области снега не будет, вместо него весь день будет дождить, а температура воздуха достигнет +5...+7°C.
В центральных областях, а именно в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской погода будет примерно одинаковой - термометры покажут -3...-1°C, также будет накрапать слабый дождь со снегом.
На севере, в частности, в Киеве также будет снежить, но столбики термометров могут опуститься до -4°C. На востоке Украины осадки ожидаются, однако будет на пару градусов теплее -2...0°C.
Теплее всего будет на юге Украины, однако там не будет и снега - погода ожидается солнечной, с температурой воздуха +5...+7°C и небольшими осадками.
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Мороз в Украине
Ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6 градусов с отметкой минус.
19-20 ноября местами до 8-10 градусов мороза.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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