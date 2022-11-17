В Украину ворвется снежный циклон: синоптики предупредила о похолодании

Погода в Украине / pixabay

Уже сегодня 17 ноября в Украине выпадет снег. Трескучих морозов пока не предвидеться, но на севере и северо-востоке страны можно ждать снегопадов.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, осадки пройдут 17 ноября в западных регионах нашей страны.

В северных, во второй половине в центральной части, в Харьковской и Одесской областях.

А вот в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду - без существенных осадков.

В столице 17 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +1 градус.

Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.

"В дальнейшем температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше "минусов", - прогнозирует Диденко.

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Мороз в Украине

Ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6 градусов с отметкой минус.

19-20 ноября местами до 8-10 градусов мороза.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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