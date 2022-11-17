В Украину ворвется снежный циклон: синоптики предупредила о похолодании

В северных, во второй половине в центральной части, в Харьковской и Одесской областях ждать снега.
Уже сегодня 17 ноября в Украине выпадет снег. Трескучих морозов пока не предвидеться, но на севере и северо-востоке страны можно ждать снегопадов.
Как сообщила синоптик Наталка Диденко, осадки пройдут 17 ноября в западных регионах нашей страны.
В северных, во второй половине в центральной части, в Харьковской и Одесской областях.
А вот в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду - без существенных осадков.
В столице 17 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +1 градус.
Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.
"В дальнейшем температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше "минусов", - прогнозирует Диденко.
Читайте такжеПриметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семье
Мороз в Украине
Ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6 градусов с отметкой минус.
19-20 ноября местами до 8-10 градусов мороза.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
Читайте также:
- Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатеса
- Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со стола
- Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый год