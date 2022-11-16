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В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снега

16 ноября 2022, 14:15

Местами ожидается налипание мокрого снега и усиление штормового ветра до 15-18 м/с.

погода, погода в уркаине
Погода в Уркаине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе резко изменилась. Как прогнозировали синоптики, страну уже окутали заморозки и дождь.

В Укргидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни ожидается мороз и снегопад.

Так, в Украине уже в четверг, 17 ноября, температура может опуститься до 6 градусов мороза.

"Из-за распространения холодного воздуха с севера Европы 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег. Возможно кратковременное образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.

Местами ожидается налипание мокрого снега и усиление штормового ветра до 15-18 м/с.

Смена погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках. На дорогах будет гололедица, в связи с этим объявлено І уровень опасности (желтый).

Мороз в Украине

Ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6 градусов с отметкой минус.

19-20 ноября местами до 8-10 градусов мороза.

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карта погоды

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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