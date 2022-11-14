Украину заметет снегом и врежет мороз на этой неделе: синоптики назвали дату

Погода в Украине / goodfon.ru, reuters

Погода в Украине на этой неделе будет морозной. Как прогнозируют синоптики, уже с 16 ноября можно ожидать мороза и снегопада.

Хоть в некоторых областях ожидается до 14 градусов тепла, можно ждать значительных осадков, сообщила синоптик Наталка Диденко.

15 ноября в Украине будет сухим и даже солнечным, если не будет тумана.

В течение дня в большинстве областей прогнозируют +3 +8 градусов, в западных областях и южной части Украины будет тепло, +9 +14 градусов.

В Киеве 15 ноября ожидается комфортная погода - без осадков, с солнцем, хотя и прохладно. Днем до +7 градусов.

Похолодание в Украине

В течение 16-18 ноября в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к минусовой температуре даже в дневные часы, а атмосферные фронты принесут осадки.

Дожди постепенно будут переходить в мокрый снег.

Диденко также советует водителям не медлить и менять резину на автомобилях.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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