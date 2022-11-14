Украину заметет снегом и врежет мороз на этой неделе: синоптики назвали дату

Украину ждет резкое похолодание, снег и ударит мороз в ближайшие дни.
Погода в Украине на этой неделе будет морозной. Как прогнозируют синоптики, уже с 16 ноября можно ожидать мороза и снегопада.
Хоть в некоторых областях ожидается до 14 градусов тепла, можно ждать значительных осадков, сообщила синоптик Наталка Диденко.
15 ноября в Украине будет сухим и даже солнечным, если не будет тумана.
В течение дня в большинстве областей прогнозируют +3 +8 градусов, в западных областях и южной части Украины будет тепло, +9 +14 градусов.
В Киеве 15 ноября ожидается комфортная погода - без осадков, с солнцем, хотя и прохладно. Днем до +7 градусов.
Похолодание в Украине
В течение 16-18 ноября в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к минусовой температуре даже в дневные часы, а атмосферные фронты принесут осадки.
Дожди постепенно будут переходить в мокрый снег.
Диденко также советует водителям не медлить и менять резину на автомобилях.
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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине
Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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