В Украину несется снегопад и мороз -8: синоптики назвали самый холодный день ноября

Снегопад и мороз будут ощущать почти все регионы нашей страны.
Погода в Украине, после теплых дней в ноябре, готовит украинцев к зиме. Как обещают синоптики, уже с 15 ноября в Украину налетит мороз, снегопад и дожди.
Как говорится в прогнозе Гисметео, резкое ухудшение погодных условий в нашей стране стоит ждать уже в среду, 17 ноября.
В этот день практически по всей территории Украины столбики термометра пойдут вниз, а во многих областях выпадет снег, хотя местами он будет вперемешку с дождем.
Хоть и температура воздуха днем все равно будет оставаться в плюсовом диапазоне, то не стоит рассчитывать на то, что снег задержится хоть на пару дней.
В западных областях после небольших снегопадов 17 ноября и вплоть до конца месяца будет сохраняться относительно сухая и солнечная погода с легкими минусами в темное время суток.
В центральных областях ночные морозы будут более ощутимыми, а к концу месяца столбики термометра даже днем не будут показывать сильно выше ноля.
Наиболее прохладно будет в восточной части Украины. Там столбики термометра начнут падать уже после понедельник. Ночные морозы в этих областях будут местами достигать -8 градусов, хотя к концу месяца там станет на пару градусов теплее.
Жителям южных областей повезет с погодой больше. Сильных морозов там до конца месяца ждать не придется.
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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине
Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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