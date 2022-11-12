Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год в Украине и где ждать серьезного мороза

Погода в Украине / pixabay

Какой будет погода зимой в Украине рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

По ее словам, зима 2022-2023 может быть теплее, чем предыдущие. Согласно прогнозам синоптика сильных морозов и снегопадов не предвидится.

Средняя температура будет держаться на уровне от +1…+2 градусов тепла в южной части Украины и до -2…-3 в восточной и северовосточной части страны.

В целом, как прогнозирует Балабух, среднемесячная температура зимой 2022-2023 года будет на 2 градуса выше, чем во время предыдущей. Самым же теплым месяцем станет декабрь. В среднем в этом месяце температура воздуха будет держаться на уровне от -1 градуса до +3 и выше.

Погода на Новый год 2023

К Новому году морозы станут сильнее, однако снегопады не предвидятся. Снежная погода будет редким явлением в январе.

По данным сайта Wisemeteo, в декабре минимальная температура ожидается 9 и 11 числа, тогда столбики термометров опустятся до -2°C. В эти же дни ожидаются также и небольшие снегопады.

"Теплее" всего будет 4 и 26 декабря – тогда температура воздуха составит +6°C.

30 и 31 декабря термометры покажут +3°C и +1°C, но при этом будет немного снежить.

Балабух считает, последний месяц зимы не будет отличаться температурными показателями от января, однако снежных дней станет больше.

Сообщается, что в самый теплый месяц зимы на термометрах можно будет увидеть температуру +6 градусов, а в самый холодный — -10.

Вероятность длительных морозов этой зимой Балабух оценивает как низкую.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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