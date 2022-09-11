Ждать ли лютых холодов: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине

Какой будет зима в Украине / УНИАН

Зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в комментарии "Обозревателю" отметила, что тенденция теплой зимы продолжится и в этом году.

"Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

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По словам эксперта, украинцам все же стоит ждать кратковременных "заток" холодного арктического воздуха - тогда температура будет снижаться.

Балабух добавила, что среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до + 5 градусов.

Погода в Украине осенью

Погоду в Украине в ближайшее время будут определять циклоны со стороны Балканского полуострова и Закарпатья, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. Он предупредил, что 10 и 11 сентября начиная с западных областей произойдёт ухудшение погодных условий.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой. Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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