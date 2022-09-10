Врежут заморозки до - 3°: синоптик предупредил о новом 'дубаке' и назвал сроки

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Погоду в Украине в ближайшее время будут определять циклоны со стороны Балканского полуострова и Закарпатья, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Он предупредил, что 10 и 11 сентября начиная с западных областей произойдёт ухудшение погодных условий. Своим прогнозом синоптик поделился на портале Meteoprog.

По его данным, стоит ожидать дождей, местами интенсивных, которые в воскресенье распространяться на большую часть Правобережья, а также местами центральные и северные регионы страны. В отдельных районах может выпасть более месячной нормы осадков. В основном, это касается западных и северных областей.

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В субботу, 10 сентября, температура воздуха ночью +3…+16 °С (в Харьковской, Луганской, Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы заморозки до -3 °С), днём +13…+18 °С (на юге до +24 °С, в Крыму до +29 °С).

Прогноз погоды на 10 сентября / meteoprog.ua

В воскресенье, 11 сентября, температура воздуха ночью +3…+21 °С, днём +11…+20 °С (в Одесской области и Крыму +27…+29 °С), добавил Кибальчич.

Прогноз погоды на 11 сентября / meteoprog.ua

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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