Врежет похолодание после "потопа": украинцы узнали "ледяной" прогноз на сентябрь

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О погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным. Начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Начало осени будет отмечаться частой сменой погоды, рассказал он в комментарии Телеграфу.

Первая декада сентября

В этот период не исключены ветра, рассказал синоптик. Осадки будут умеренными, а их вероятность в первую декаду сентября достаточно высока.

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Он не исключил, что температура днем будет комфортна, как для сентября, несколько более холодных дней выпадет в начале этого отрезка. Ночи станут достаточно прохладными, но без заморозков.

Вторая декада месяца

Народный синоптик прогнозирует настоящее осеннее тепло. Вместе с тем он не исключает, что возвращения к летним температурам не будет. Вероятность осадков очень низкая.

Третья декада сентября

Деркач предупредил об осадках. Не исключены теплые деньки, а дальше осадки в отдельные дни будут достаточно сильными. Температура снизится. Народный синоптик отметил, что такая погода продержится до конца месяца.

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Ранее ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко заявила о том, что климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.

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