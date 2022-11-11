Налетит дубарь и заметет снегом Украину: синоптики назвали дату мощнейшей атаки шторма

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных будет теплой, но с 14 ноября в страну придет серьезное похолодание.

"12−13 ноября в Украине антициклон Charly принесет сухую, бездождевую, бесснежную погоду во всех наших областях", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8…+13 градусов, в Крыму до +12…+15 градусов.В ночные часы — +3…+8 градусов.

При этом синоптик отмечает, что возможны порывы ветра — западного и северо-западного.

В Киеве 12−13 ноября также ожидается порывистый ветер. Но дни будут сухими, осадков не ожидается.Температура воздуха в столице еще будет достаточно высокой, днем ​​около +10…+12 градусов.

А с понедельника-вторника в Украину заходит воздух с более низкими градусами. Ожидается похолодание.

Погода на 14 ноября

Самая приятная погода в начале недели будет в Одесской области, где ожидается до +12. На востоке страны, во Львовской, Черниговской и Полтавской областях, небо будет ясным, а столбики термометров покажут от +5 до +9 °С.

На Волыни, в Житомирской и Ивано-Франковской областях небо затянет облаками, но осадков также не ожидается, поэтому новую рабочую неделю украинцы начнут с погодным комфортом.

Уже с 15 ноября температура в Украине резко поползет вниз и начнется снег.

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