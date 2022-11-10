Украину завалит снегом и ударит мороз: синоптики предупредили о налете зимы

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко испортится в ближайшие несколько дней. Первого снега, морозов и похолодания стоит ждать на следующей неделе.

С приходом новой недели в западных областях столбики термометров покажут до +5 °С, а ночью до -2 °С, при этом на улице будет достаточно солнечно.

Ближе к середине недели холод придет и в столицу – днем, 17 ноября температура воздуха составит около 0°С, а ночью опустится до -3 °С.

18 и 19 ноября также возможет снег с дождем.

Где будет холоднее всего

Холоднее всего будет на востоке Украины – по прогнозам синоптиков там столбики термометров опустятся до -5°С ночью, а днем температура составит до -3°С

А вот на юге в эти дни будет тепло – температура воздуха существенно опустится только 16 ноября, а в другие дни будет держаться на отметках до +14°С.

В конце недели, 20 ноября ожидается небольшое потепление до +11°С и дожди.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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