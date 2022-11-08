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Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала дату

8 ноября 2022, 02:10

9-10 ноября в Украине предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.

Погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет туманной и дождливой.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже в среду-четверг в Украину вернется тепло.

8 ноября небольшие дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории - максимум туманы.

Температура воздуха самой низкой остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем ​​+5...+9 градусов, в западных областях ожидается +10...+14 градусов.

"На остальной территории Украины днем ​​столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 8 ноября - небольшой дождь, ночью +5...+7 градусов, днем ​​около +10 градусов.

карта погоды

Погода в Украине на 9-19 ноября

9-10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.

"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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