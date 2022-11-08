Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала дату

9-10 ноября в Украине предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.
Погода в Украине в ближайшие дни будет туманной и дождливой.
Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, уже в среду-четверг в Украину вернется тепло.
8 ноября небольшие дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории - максимум туманы.
Температура воздуха самой низкой остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем +5...+9 градусов, в западных областях ожидается +10...+14 градусов.
"На остальной территории Украины днем столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов", - рассказала синоптик.
В Киеве 8 ноября - небольшой дождь, ночью +5...+7 градусов, днем около +10 градусов.
Погода в Украине на 9-19 ноября
9-10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.
"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.
Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине
Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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