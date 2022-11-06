УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюга

6 ноября 2022, 15:51

В некоторых регионах Украины с 16 ноября стоит ждать вьюгу и мороз до -5 днем.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ноябре будет снежной. Как обещают синоптики, трескучих морозов ждать не стоит, но снег будет уже скоро.

Одни синоптики говорят, что последний осенний месяц окажется теплее климатической нормы, а другие советуют готовиться к вьюгам.

Так, по прогнозу некоторых синоптиков, уже после 16 ноября в Украину могут прийти значительные осадки в виде снега, который кое-где образует снеговой покров на 20 сантиметров.

В некоторых регионах Украины стоит ждать вьюгу и мороз до -5 днем.

"Уже в скором времени в Украине может быть сильная вьюга", - написал синоптик Стас Щедрин.

карта погоды

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что зима в Украине не будет сильно морозной. Морозные ночи до -15 будут, но только короткие промежутки времени.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды снегопад Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

15:54

Пока что нет причин для тотальной эвакуации Киева: в КГГА поставили точкуВидео

15:51

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюгаВидео

15:36

Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

Реклама
15:26

Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нееВидео

15:24

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбыВидео

15:24

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

14:53

"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводовВидео

14:15

"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

14:12

Угроза блэкаута и эвакуации: киевлян предупредили о худшем сценарии экстренных отключенийВидео

13:56

До фронта не доехали: пьяные мобилизованные оккупанты устроили "самоликвидацию" на рынкеВидео

13:47

В Румынии жестко ответили на бредни Путина о якобы её претензиях на часть УкраиныВидео

13:45

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

13:32

"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

13:29

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

13:24

ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогнозВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 ноября 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:47

Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после "бавовны"Видео

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

Реклама
12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

Реклама
01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:51

Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь годВидео

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять