Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюга

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ноябре будет снежной. Как обещают синоптики, трескучих морозов ждать не стоит, но снег будет уже скоро.

Одни синоптики говорят, что последний осенний месяц окажется теплее климатической нормы, а другие советуют готовиться к вьюгам.

Так, по прогнозу некоторых синоптиков, уже после 16 ноября в Украину могут прийти значительные осадки в виде снега, который кое-где образует снеговой покров на 20 сантиметров.

В некоторых регионах Украины стоит ждать вьюгу и мороз до -5 днем.

"Уже в скором времени в Украине может быть сильная вьюга", - написал синоптик Стас Щедрин.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что зима в Украине не будет сильно морозной. Морозные ночи до -15 будут, но только короткие промежутки времени.

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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