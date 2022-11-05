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Украину накроет сильный мороз: синоптики рассказали о мощной атаке холода

5 ноября 2022, 16:12

Ночью Украину будут накрывать мороз и резко похолодает. Какой будет погода 6 ноября.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ноябре немного порадовала более теплыми градусами, но уже в ближайшие дни стоит ждать резкого похолодания.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 6 ноября на всей территории Украины прогнозируется холодная погода.

Ночью от -3 мороза до +4 тепла, а днем столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов.

Однако в южных и западных регионах ожидается более приятная погода с +9 +14 градусов днем, тогда как в Крыму воздух прогреется до +16 градусов.

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Дожди будут наблюдаться на западе страны, Винничине, Житомирщине, а к вечеру дойдут и до Киевщины. На остальных территориях – сухая погода.

"В Киеве завтра холодно и сыро, местами туманы, вечером - дождь. Температура воздуха 6 ноября +7 +9 градусов максимально", - добавила Наталья Диденко.

Погода с 7 ноября будет еще холоднее. Синоптики прогнозируют резкий мороз и сильные ветра.

карта погоды

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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