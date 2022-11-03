Украину накроет снегопад и ударит мороз: синоптики рассказали о приходе холодрыги

Во второй декаде ноября в Украине, за исключением южных областей, ожидается снеги мороз.
Погода в Украине в начале ноября была солнечной и теплой, но уже в ближайшие дни стоит ждать резкого похолодания.
Как сообщает народный синоптик Стас Щедрин, кроме похолодания в Украине будет и дожди со снегом.
После 6 ноября наступит время похолодания - в некоторых регионах "минусовая" температура воздуха будет даже днем.
"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей будет преобладать относительно теплый характер и иногда местами будут покапывать небольшие дожди. А вот уже от 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период", - сказал синоптик, передает ТСН.
Во второй декаде ноября в Украине, за исключением южных областей, ожидается снег.
"Повсюду, кроме юга, может посыпать снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот, похолодает еще сильнее, но осадков должно уменьшиться", - добавил Щедрин.
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Погода на 4 ноября в Украине
4 ноября ночью на Левобережье, днем в восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в западных и местами в северных областях туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на юге и западе страны 12-16°.
В Киеве 4 ноября будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.
Погода в Украине
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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