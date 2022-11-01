Налетит мороз и устроит катастрофу в Украину: синоптики объявили о резкой смене погоды

3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Как прогнозируют синоптики, такая погода продлится недолго, похолодания стоит ждать уже во второй половине недели.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.
"Немного покапает - небольшой дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем в северных областях", - рассказала синоптик.
Температура воздуха в Украине 2 ноября:
- на западе и юге +12...+18 градусов;
- на севере +8...+12 градусов;
- в центре +9...+14 градусов;
- на востоке +6...+11 градусов.
Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.
В Киеве в среду существенные осадки - вряд ли, разве что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя.
"Ночью +3 +6 градусов, завтра днем до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.
3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.
"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели похолодает. Какие дожди, где какая часть будет самая холодная, а какая самая теплая, будут ли морозы - в дальнейших прогнозах", - резюмировала Диденко.
Как отмечают синоптики, во второй декаде ноября в Украину придут ночные морозы и дожди, который устроят гололед на дорогах.
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Погода в Украине
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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