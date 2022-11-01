Налетит мороз и устроит катастрофу в Украину: синоптики объявили о резкой смене погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Как прогнозируют синоптики, такая погода продлится недолго, похолодания стоит ждать уже во второй половине недели.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

"Немного покапает - небольшой дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем ​​в северных областях", - рассказала синоптик.

Температура воздуха в Украине 2 ноября:

на западе и юге +12...+18 градусов;

на севере +8...+12 градусов;

в центре +9...+14 градусов;

на востоке +6...+11 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.

В Киеве в среду существенные осадки - вряд ли, разве что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя.

"Ночью +3 +6 градусов, завтра днем ​​до +10, +11 градусов", - добавила Диденко.

3 ноября в Украине дождей станет больше, во второй половине недели - похолодает.

"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели похолодает. Какие дожди, где какая часть будет самая холодная, а какая самая теплая, будут ли морозы - в дальнейших прогнозах", - резюмировала Диденко.

Как отмечают синоптики, во второй декаде ноября в Украину придут ночные морозы и дожди, который устроят гололед на дорогах.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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