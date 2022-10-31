В Украине выпадет снег на этой неделе: синоптики назвали даты

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в первую неделю ноября будет сухой и солнечной, а в конце дождливой.

Как сообщает Укргидрометцентр, ближайшие двое суток в стране будет преобладать антициклон, а температура будет испытывать колебания.

"1-2 ноября в Украине будет преимущественно без осадков, ночью и утром в западных областях местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе и крайнем юге страны 3-8° тепла, днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°, 1 ноября на Прикарпатье, 2 ноября в Одесской области до 20°", - говорится в сообщении.

3-4 ноября в Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди, днем в северных и центральных областях умеренные дожди.

Температура ночью 3-10° тепла, днем 6-11°, на юге страны и на Закарпатье до 15°.

Народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что после 4-6 ноября в Украине резко похоладеет, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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