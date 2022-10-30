Украину атакует снегопад и ударят морозы: синоптики назвали дату резкой смены погоды

По прогнозу синоптиков, с 1 по 10 ноября температура будет +8 +12 градусов днем и +2 - +6 ночью, а уже с 11 ноября температура начнет резко падать.
Погода в Украине в ноябре будет очень жесткой. Как прогнозируют синоптики, уже в первой декаде стоит ждать снегопада.
Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что в первой декаде месяца следует ожидать плавного перехода от ранней и зрелой осени в позднюю.
"Приблизительно с середины этого периода придет похолодание, дождь, иногда с переходом в мокрый снег. Температура снизится, особенно ночью. Более того, это снижение температуры займет и начало второй декады", - продолжил синоптик и предупредил, что погода и природа проведут репетицию холода и переход в зиму, намекая украинцам о существенном ухудшении погодных условий.
В середине ноября, по словам Деркача, ожидается еще несколько теплых дней, а существенное понижение температуры воздуха будет в последнюю декаду месяца. Более того, в некоторых регионах возможны морозы.
"После этого осадки усилятся, в основном в виде снега или мокрого снега, в зависимости от места обитания", - сказал синоптик.
Погода на ноябрь в Украине
Синоптики ресурса Мeteoprog.ua показали карту погоды на ноябрь.
По прогнозу, с 1 по 10 ноября температура будет +8 - +12 градусов днем и +2 - +6 ночью.
С 11 ноября температура начнет постепенно падать, а уже 14−23 ноября температура ночью составит -2 — +3 градуса тепла.
Морозы ударят 24 ноября, а температура днем не будет превышать +6 градусов.
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Погода в Украине
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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