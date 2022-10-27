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Украину атакуют опасных метеорологических явлениях: синоптики предупредили о неприятном сюрпризе

27 октября 2022, 17:30

Ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет туманной, но теплой. Синоптики прогнозируют сухую погоду с сюрпризами.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 октября ожидается сухая погода, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"Ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м", - сообщают специалисты.

В пятницу на западе и юге днем будет до +14...16 градусов выше нуля.

В центральных и северных областях дневная температура воздуха повысится до 13-14 градусов тепла.

На востоке завтра будет прохладно - там температура воздуха днем составит +9...11 градусов.

карта погоды

Погода на выходные

В субботу, 29 октября, потеплеет везде, кроме восточных областей и Крыма.

На западе Украины ожидается +17 +20. В центральных областях будет до +18, на севере и юге будет до +17. На востоке - прохладнее всего, +12 +13.

В воскресенье, 30 октября, на востоке температура поднимется до +13 +14, в большинстве областей столбики термометров покажут +15 +18, а в районе Кривого Рога вероятно до +19. Местами на Левобередье покапают небольшие дожди.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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