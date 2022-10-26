Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жара

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет теплой. Как сообщили синоптики, в Украину пришло последнее бабье лето этой осени.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что 26 октября, днем столбики термометров покажут +12 +18 градусов, на северо-востоке +9 +12 градусов.

При этом, даже ночью ожидается от 8 до 12 градусов тепла, а на юге - 14 градусов со знаком "плюс".

Дождливо 26 октября будет в восточных областях Украины, на остальной территории местами пройдут незначительные дожди.

В Киеве 26 октября также будет сыро, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха - до +14 градусов.

Диденко добавила, что в ближайшее время серьезных холодов не предвидится, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах. Возможны периодические дожди и туманы.

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Сколько продлится тепло в Украине

Народный синоптик Стас Щедрин отмечает, что теплая погода продержится в нашей стране до 5-6 ноября. К сожалению, это будет последняя волна тепла в этом сезоне.

"С 25 октября и ориентировочно до 4-6 ноября в Украине снова ожидается относительно сильное потепление до 14-19°. Это уже будет последняя волна тепла, а затем, скорее всего, резко похолодает, придут дожди и даже заснежит", — отмечает синоптик.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в октябре температура воздуха в Украине побила все рекорды. Она была выше, чем в предыдущие годы.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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