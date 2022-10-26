Синоптик рассказал, когда в Украине ударит сильнейший мороз и придет зима

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине зимой будет очень контрастной. Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз на ближайшие три месяца.

В начале ноября температура воздуха будет еще относительно комфортной – ожидается даже пару теплых дней. А вот в конце осени произойдет плавный переход от "зрелой" осени к поздней.

"Где-то с середины этого периода придет похолодание, начнутся дожди, иногда с переходом в мокрый снег, температура снизится – особенно ночью. Она продолжит снижаться и в начале второй декады ноября. Погода будто проведет репетицию холодов, предупреждая, что зима не за горами" , – отметил синоптик, информирует КП в Украине.

По его словам, в конце месяца ненадолго вернется тепло, ожидается сухая погода с комфортной температурой, а последние десять дней осени снова стоит ожидать похолодания.

"Сначала мы ощутим его ночью, а через день-два уже и днем. На Волыни возможны морозы, в некоторых регионах они будут сильнее, после чего осадки усилятся. В основном следует ожидать снег или мокрый снег, это зависит от области. каком случае дождей ожидается гораздо меньше. Так что ноябрь в перспективе можно назвать репетицией зимы" , - подчеркнул Деркач.

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Погода на зиму в Украине

Такая же погода сохранится и в начале декабря.

Минусовых температур днем будет не так много, а ночи ожидаются достаточно прохладными.

"Такая погода продержится почти до конца первой декады, а затем температура несколько повысится. Тогда возможны дожди", - говорит народный синоптик.

Существенное похолодание следует ожидать в середине декабря, особенно ощутимо это будет ночью. Однако менее чем через неделю придет оттепель.

"К середине последней декады значительно потеплеет. Но все же зима возобладает в этом противостоянии, пойдет снег, снова похолодает, в конце года наступит период сплошного минуса. Не очень большого, но постоянного", - резюмировал Владимир Деркач.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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