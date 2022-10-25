Украину накроет шторм: синоптики предупредили о сильнейшей атаке атмосферного фронта

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и довольно опасной. Синоптики предупреждают о сильном тумане и штормовом ветре, который принесет немало хлопот.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 26 октября, столбики термометров покажут +12 +18 градусов, на северо-востоке +9 +12 градусов.

При этом, даже ночью ожидается от 8 до 12 градусов тепла, а на юге - 14 градусов со знаком "плюс".

Дождливо 26 октября будет в восточных областях Украины, на остальной территории местами пройдут незначительные дожди.

В Киеве в среду также будет сыро, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха - до +14 градусов.

Диденко добавила, что в ближайшее время серьезных холодов не предвидится, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах. Возможны периодические дожди и туманы.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять

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