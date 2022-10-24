Ворвется потепление: синоптики назвали дату последнего теплого дня в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. Как сообщают синоптики, в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут осадки, туман и штормовой ветер.

Как пишет синоптик Наталка Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, но полоса от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья останется сухой, однако утренние и вечерние туманы будут наполнять воздух влажностью.

"Ветер на востоке Украины будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренным, южным направлением", - добавила Наталья Диденко.

Температурный режим 25 октября будет таким: ночью в среднем +6+12 градусов, днем +12 +16. Более теплая погода прогнозируется в западных регионах до +14+18 градусов, а также в южной части: +15+20 градусов.

В Киеве с вероятностью пройдет дождь во второй половине дня или вечером, тогда как утром ожидается лишь туман. Ночная температура будет +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

Как прогнозируют синоптики сайта meteoprog.ua, теплые дни будут еще в начале ноября.

Читайте такжеПриметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Читайте такжеПриметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечь

Читайте также: