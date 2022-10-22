Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине зимой будет холодной. Синоптики оценили вероятность морозов в -30 градусов.

Как сообщили в Укргидрометентре, холодная погода в Украину придет уже в ноябре, но вероятность экстремальных морозов зимой очень низкая.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, основанный на анализе температурных показателей в Украине за последние 30 лет.

Ожидается, что средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) будет на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

"Вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 -30 градусов в Украине очень низкая", - подчеркнули синоптики.

Морозы зимой в Украине

В то же время вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью будет опускаться до -15 -20 градусов. Самые низкие температуры (до минус 26 градусов) возможны на северо-востоке Украины.

Специалисты добавили, что более позднее начало и более раннее завершение отопительного сезона обоснованы и подтверждаются метеорологическими расчетами.

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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