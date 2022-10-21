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В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погоды

21 октября 2022, 19:25

Украину окутает настоящая золотая осень и потепление.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных будет радовать потеплением. Синоптики прогнозируют, что местами пройдут небольшие дожди.

В субботу, 22 октября, теплее всего будет в Ивано-Франковской области. Ожидается до +16.

В остальных регионах температура воздуха будет соответствовать календарной норме.

Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях, а также на юге столбики термометра покажут +15 °С.

В центре и на западе воздух прогреется до +13, на востоке и севере — до +11. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3.

В восточных, центральных и северных регионах до +5…+6 на западе и +8 на юге.

погода в Киеве

В воскресенье, 23 октября, жители Закарпатья смогут наслаждаться солнечной погодой при +18…+20. В Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областях ожидается +15…+17, но будет пасмурно.

В остальных западных регионах, а также на юге воздух прогреется до +15, на востоке, севере и в центре — до +13.

В Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие дожди.

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погода в киеве

Погода на 24 октября

Погода 24 октября будет по-настоящему золотой осенью.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областях синоптики прогнозируют до +19, в Черкасской, Киевской и Кировоградской — до +17.

В Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Тернопольской — до +16, в Днепропетровской, Черниговской и Сумской — до +15. Прохладнее всего будет на Харьковщине и Луганщине — +11…+13.

Дожди пройдут только в Луганской области, на остальной территории страны будет облачно с прояснениями.

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карта погоды

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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