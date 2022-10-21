В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погоды

Украину окутает настоящая золотая осень и потепление.
Погода в Украине на этих выходных будет радовать потеплением. Синоптики прогнозируют, что местами пройдут небольшие дожди.
В субботу, 22 октября, теплее всего будет в Ивано-Франковской области. Ожидается до +16.
В остальных регионах температура воздуха будет соответствовать календарной норме.
Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях, а также на юге столбики термометра покажут +15 °С.
В центре и на западе воздух прогреется до +13, на востоке и севере — до +11. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3.
В восточных, центральных и северных регионах до +5…+6 на западе и +8 на юге.
В воскресенье, 23 октября, жители Закарпатья смогут наслаждаться солнечной погодой при +18…+20. В Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областях ожидается +15…+17, но будет пасмурно.
В остальных западных регионах, а также на юге воздух прогреется до +15, на востоке, севере и в центре — до +13.
В Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие дожди.
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Погода на 24 октября
Погода 24 октября будет по-настоящему золотой осенью.
Во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областях синоптики прогнозируют до +19, в Черкасской, Киевской и Кировоградской — до +17.
В Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Тернопольской — до +16, в Днепропетровской, Черниговской и Сумской — до +15. Прохладнее всего будет на Харьковщине и Луганщине — +11…+13.
Дожди пройдут только в Луганской области, на остальной территории страны будет облачно с прояснениями.
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Погода в Украине зимой
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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