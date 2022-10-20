Украину накроет мороз -8: синоптики рассказали о диком циклоне

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет неприятной. Резкое похолодание принесет в страну сильный мороз.

Как сообщает в Facebook Черногорский горно поисково-спасательный пост, мороз в Карпатах зафиксирован не ночью, а в 10:30 утра.

"По состоянию на 10:30, 20.10.2022 г. на Поп Иван Черногорский ясно. Ветер южный 4-5 м/с. Температура воздуха -8°С", - сказано в сообщении.

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что с 21 октября на улице немного потеплеет.

Впрочем, потеплеет не до максимально высоких температур, предупредила она, однако в западных областях и на юге температура воздуха будет +10...+14 градусов, на остальной территории будет +8...+12 градусов.

Ночью все равно будет холодно, потому что ожидается, по ее предупреждению, от 2 мороза до 4 тепла.

В пятницу, 21 октября, в большинстве областей осадков не будет, даже будет выглядывать солнце.

Читайте такжеПриметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удача

"Атмосферные фронты будут гулять пока по Западной Европе, только в ночные часы на востоке Украины завтра пройдет небольшой дождь", - сообщила Наталка Диденко.

В Киеве 21 октября ни дождя, ни снега - день с переменчивым солнышком, ветер ослабнет.

В ближайшую ночь в Киеве будет около нуля, в окрестностях до 1-3 градусов мороза, в течение дня потеплеет до +10, +11 градусов.

В воскресенье, 23 октября, в Украину придет дождливый циклон.

Читайте такжеПриметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять

Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Читайте также: