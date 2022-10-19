Украину завалит снегом и резко ударит мороз: синоптики предупредили о сильнейшем холоде

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится. В страну придет похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Как отмечают в Укргидрометцентре, 20 октября прогнозируется небольшой дождь в восточной части страны.

При этом ночью в северных областях и в Карпатах местами ожидается мокрый снег. Лишь в Одесской, Николаевской и западных областях без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от 5 до 10 градусов выше нуля. В Закарпатье - до +12, а в южной части страны дневная температура повысится до +9...+14 градусов.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5, в южной части +4...+9.

В четверг, 20 октября, по всей территории Украины ожидается похолодание, в некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На большей части территории Украины столбик термометра ночью снизится до 0…-5 градусов Цельсия. Днем ожидается незначительное потепление.

В южных регионах нашей страны ночью температура будет держаться на уровне +4…+9 градусов тепла. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.

В Закарпатской области погода завтра будет теплее, чем на остальной территории Украины. Термометр днем покажет +5…+12 градусов.

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Как сообщает синоптик Наталка Диденко, на севере Украины и в Карпатах ночью ожидают мокрый снег.

По всей территории нашей страны — небольшие дожди, которые в восточном регионе перейдут в умеренные.

Ветер северо-западный с порывами 7-12 м/с. Утром и днем местами ожидают порывы до 15-20 м/с.

По ее словам, мокрый снег 20 октября будут наблюдать жители Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей.

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Погода в Украине зимой

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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